La Colombie-Britannique bat un record de donneurs d’organes

En tout, 529 transplantations ont pu être réalisées l’an dernier, un record absolu dans la province. De celles-ci, 340 ont été des transplantations de reins.

Parmi les vies qui ont pu en sauver d’autres, il y a celle de Russel Stevenson, motocycliste de 58 ans et originaire de Vernon, qui après son décès a donné son foie, son pancréas, ses poumons et ses reins.

Sa conjointe Sylvie se dit réconfortée par l'aide qu'il a pu apporter aux autres après sa mort.

« Cela a été dur de le voir partir, mais je pense aux gens qui ont été contactés pour apprendre qu’un organe était disponible et je leur souhaite le meilleur dans cette deuxième chance qu’ils ont pu avoir dans leur vie. » — Une citation de Sylvie, conjointe de Russel Stevenson

Les unités de soins intensifs nous ont signalé plus de donneurs potentiels cette année que jamais auparavant , indique le Dr. Sean Keenan, directeur médical pour les dons d’organes à BC Transplant.

En dépit de la COVID-19 et de la pression sur le système de santé, le travail des professionnels de la santé a été remarquable selon lui. D’après les autorités, les signalements de donneurs d’organes potentiels effectués par les équipes d’unités de soins intensifs dans les hôpitaux ont augmenté de 25 % comparé à 2020, atteignant 775 cette année.

Merci aux centaines de travailleurs qui ont coordonné et soutenu les dons d’organes et les greffes , souligne Eric Lun, directeur général de BC Transplant.

Selon les autorités, ces données montrent que la question du don d’organes fait de plus en plus partie des discussions et des soins reçus en fin de vie à l’hôpital.

Devenir un donneur d’organes est une décision importante qui peut sauver des vies , rappelle pour sa part le ministre de la Santé, Adrian Dix.

En Colombie-Britannique, ceux qui veulent être donneurs d’organes peuvent s’inscrire sur le site web transplant.bc.ca (en anglais)  (Nouvelle fenêtre)

Sean Keenan explique qu’aucun donneur d’organes décédé n’était porteur de la COVID-19. Le médecin souligne néanmoins que 31 % d’entre eux en 2021 sont décédés des suites d’une surdose.

Ce n'est pas une nouvelle réalité, car dans les dernières années environ 35 % des donneurs étaient décédés des suites d’une surdose. Néanmoins, vu que le nombre des décès liés aux surdoses augmente dans nos communautés, cela transparaît dans les chiffres , explique-t-il.

Depuis le début de la pandémie, la Colombie-Britannique a malheureusement plusieurs fois battu des records de morts par surdose.