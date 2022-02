Fin de la production des hydrocarbures : le soulagement des groupes environnementaux

Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent affirme que des projets d'aires protégées bloqués depuis 2013 vont enfin pouvoir voir le jour à la suite de la révocation des permis d’exploration et d’exploitation, prévue dans le projet de loi.

Les territoires du Lac-de-L’Est et de Duchénier dans le Bas-Saint-Laurent, ainsi qu’une partie de la rivière Causapscal et de la rivière Cascapédia, en Gaspésie, pourront devenir des aires protégées dès que le projet de loi sera adopté, selon Patrick Morin, directeur adjoint au Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent.

Ce qui est prévu dans ces territoires-là, c'est qu'il y ait une protection de la biodiversité. Il n'y aura pas d'activité industrielle ni d'exploitation forestière, minière ou pétrolière. Tout ce qui est villégiature, chasse et pêche pourra se poursuivre , explique-t-il.

« C'est le préambule d'une grande victoire pour la protection de la biodiversité au Bas-Saint-Laurent. » — Une citation de Patrick Morin, directeur adjoint au Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent

Patrick Morin, directeur adjoint du Conseil régional de l'environnement (CREBSL) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Selon lui, ces réserves permettront aux espèces de faire face à l’évolution de leur écosystème dans un contexte de bouleversements climatiques.

C’est primordial d’avoir des noyaux de conservation qui sont protégés pour l’éternité, pour permettre à la biodiversité d’avoir des refuges et de s’adapter aux changements climatiques , indique-t-il.

Refuser de compenser

De son côté, Martin Poirier, cofondateur du groupe Non à une marée noire dans le Saint-Laurent , espère que le texte sera adopté d'ici les élections générales de novembre 2022.

Ça nous a pris 10 ans de mobilisation pour obtenir un encadrement des forages, donc aujourd’hui d’avoir un projet de loi déposé pour sortir rapidement de la mésaventure des hydrocarbures, c’est une très bonne nouvelle , réagit-il.

Selon lui, les réserves d’hydrocarbures au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie sont marginales et étant non-conventionnelles, elles auraient nécessité l’utilisation de techniques très polluantes, comme la fracturation hydraulique, utilisée notamment en Alberta et au Texas.

Martin Poirier, fondateur du groupe Non à une marée noire dans le Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Marie-Josée Paquette-Comeau

Comme d'autres environnementalistes, Martin Poirier s'oppose catégoriquement aux compensations financières prévues dans le projet de loi, car il estime que ces compagnies ont suffisamment profité des deniers publics.

L'industrie pétrolière et gazière au Québec a toujours été une industrie qui est restée naissante, relate-t-il. C'est une filière avec des compagnies juniors qui n'ont jamais ramené de revenus conséquents. Au contraire, il y a eu tellement de fonds publics investis pour soutenir artificiellement cette industrie que pour nous, avec le passif– les puits qui vont être abandonnés –, il n'y a pas de compensation à donner à cette industrie.

« Il va falloir se retrousser les manches, tenir fermement ces points-là et éviter une compensation financière qui n’est pas louable. » — Une citation de Martin Poirier, cofondateur du groupe Non à une marée noire dans le Saint-Laurent

Au Bas-Saint-Laurent, six entreprises possèdent des permis d'exploration.

L'entreprise Ressources Utica, qui est propriétaire du gisement Galt, à Gaspé, conteste déjà l'indemnisation de 100 millions $ proposée par le gouvernement Legault, considérant qu'elle devrait être plus substantielle.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs