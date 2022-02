Les incitatifs à la construction de logements peinent à compenser l’inflation

La semaine dernière, les préfets de la Gaspésie ont annoncé débloquer deux millions de dollars pour stimuler la construction de logements. Mais dans le contexte où tous les coûts sont à la hausse, entrepreneurs et élus constatent que ce n’est pas suffisant pour générer de nouveaux projets.

Avec la pénurie de logements qui sévit, les initiatives pour stimuler la construction se multiplient sur le territoire. La plus récente avancée vient de la Table des préfets des Municipalité régionale de comté MRC de la Gaspésie offrira bientôt 5000 $ pour chaque nouveau logement locatif.

Toutefois, aux yeux du promoteur immobilier Stéphane Daigle, 5000 $ c'est comme un coup d'épée dans l'eau.

Stéphane Daigle est promoteur immobilier et possède une vingtaine d'appartements répartis dans quelques immeubles à Carleton-sur-Mer, Maria et New Richmond. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Selon lui, l'explosion des coûts de construction fait ombrage aux efforts louables des élus.

En temps normal, je dirais que ce n’est pas négligeable, mais 4 logements typiques coûtent près de 100 000 $ de plus à bâtir qu'il y a 3 ans, indique-t-il. Ça en prend beaucoup de 5000 $ pour combler ça.

Il explique aussi que de tels coûts de construction entraînent le coût des loyers vers le haut.

« On serait obligés d’égorger le monde qui sont déjà égorgés. On nous annonce d’autres augmentations cette année. Faut que ça arrête. » — Une citation de Stéphane Daigle, promoteur immobilier

Pour Christian Bernard, directeur général chez Constructions scandinaves, l’imprévisibilité complique les choses. On sait jamais ce qui s’en vient, ça monte, ça baisse, indique-t-il. Sur un contrat de 4, 5 millions de dollars multilogements, il peut y avoir des différences de prix de 100 000 $, 150 000 $ sur le prix du bois.

Christian Bernard, directeur général chez Constructions scandinaves Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le président de la Table des préfets des Municipalité régionale de comté MRC de la Gaspésie, Mathieu Lapointe, reconnaît que cette seule aide financière n'est pas une panacée.

C’est une aide qu’on offre, mais on sait que ça va en prendre plus que ça, admet-il. En parallèle, on travaille à accompagner les Municipalités pour qu’elles adoptent des plans elles-mêmes aussi, pour ajouter des incitatifs financiers à ce 5000 $.

Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer et président de la Table des préfets de la Gaspésie Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

L’exemple de New Richmond

Dès 2018, New Richmond a mis en place une aide financière représentant 5000 $ par porte.

Malheureusement, après deux ans, ça n’avait pas fait lever de projets , mentionne le maire, Éric Dubé. On a réalisé que ce n’était pas un incitatif assez élevé.

Depuis, la Ville a bonifié sa subvention à 15 000 $ pour chaque appartement. Puis, l'intérêt des promoteurs s'est fait sentir.

Dans notre dernier développement, dans la rue des Érables, on a sept terrains potentiels pour faire du multilogements et ils sont tous réservés , précise-t-il.

L’annonce récente des deux millions de dollars vient ajouter 5000 $ ce qui fait 20 000 $ par unité de logement.

L’intérêt des gens de l’extérieur pour la Gaspésie serait un argument de plus pour convaincre les promoteurs, avance Éric Dubé.

Éric Dubé, maire de New Richmond Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Selon lui, si on construisait 200 unités de logement dans la Municipalité régionale de comté MRC , elles trouveraient toutes preneurs. Le maire pense entre autres à des propriétaires à la retraite qui souhaiteraient vendre leur résidence pour déménager dans un logement, ce qui libérerait des maisons pour de nouvelles familles.

Réalistement, 80 unités pourraient être construites à court terme , précise-t-il.

Les élus gaspésiens prennent des initiatives pour stimuler la construction de logements. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Des municipalités comme Grande-Rivière et Carleton-sur-Mer veulent s'inspirer de New Richmond et offrir des subventions cumulées de 20 000 $ pour avoir une force de frappe réelle. Ce sont des montants qui commencent à être intéressants, commente Mathieu Lapointe.

Gaspé offre aussi des incitatifs avec un projet de loi privé lui permettant d’offrir un congé de taxes aux promoteurs.

Toutefois, au-delà des incitatifs financiers, les élus gaspésiens n'ont aucun pouvoir sur l'inflation.

D’après le reportage d’Isabelle Larose