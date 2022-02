Les mineurs de cryptomonnaie à l’assaut du Nouveau-Brunswick

L'industrie de la cryptomonnaie voit le Nouveau-Brunswick comme un eldorado. Après la communauté rurale de Saint-André – qui a récemment accueilli la première entreprise du genre dans la province – deux autres projets de mines de bitcoins sont à l’étude à Grand-Sault et à Bathurst. Devant l’engouement pour cette industrie très énergivore, Énergie NB suspend le traitement des demandes pour ce type de projet afin d’analyser les impacts sur le réseau électrique et sa clientèle.

L’entreprise vancouvéroise de minage de bitcoins, Hive Blockchain Technologies, est en pleine expansion à Saint-André, où un quatrième entrepôt est en construction.

Le maire de la communauté rurale de 1900 habitants accueille à bras ouverts cette entreprise.

Je ne suis pas sûr de savoir comment ça marche, mais c'est nouveau, c'est chez nous, c'est des gros payeurs de taxes, alors on continue le projet , lance Marcel Levesque.

L'entreprise Hive Blockchain Technologies agrandi ses installations dans la communauté rurale de Saint-André. Photo : Radio-Canada / CBC/Shane Fowler

Les entreprises de minage de cryptomonnaie cherchent, entre autres, à s’implanter dans des endroits où l’électricité est verte et bon marché.

Où ils se sont installés, les [lignes de transmission] d’Énergie NB passe juste là. Ça, c'était une grosse chose pour la compagnie. On a les deux : les chutes de Grand-Sault et les lignes de transmissions, donc ils étaient très intéressés et ici notre taux de taxe à Saint-André est très bas , dit le maire Marcel Levesque.

Bitcoin 101 Le bitcoin est une cryptomonnaie, c’est-à-dire une monnaie virtuelle entièrement numérique dont la valeur et la popularité augmentent dans le monde depuis une dizaine d’années. Elle peut être utilisée comme un mode de paiement si elle est acceptée par un vendeur, ou tout simplement être conservée. Les transactions sont décentralisées du système bancaire. Elles sont inscrites dans un registre numérique appelé chaîne de blocs. Les mines de cryptomonnaie consistent à fournir un service au réseau de la monnaie en échange d'une récompense pécuniaire. Dans le cas le plus simple, le service rendu consiste à vérifier la validité d'un ensemble de transactions.

Une autre entreprise de minage à Grand-Sault

Radio-Canada a appris que l’entreprise TAAL Distributed Information Technologies Inc de la Colombie-Britannique a acquis, le 20 décembre 2021, des entrepôts à Grand-Sault, à quelques mètres de son concurrent déjà bien installé à Saint-André.

Le président de TAAL Technologies, Christopher Naprawa, confirme l’arrivée prochaine de son entreprise à Grand-Sault, en précisant que les installations, d’une superficie de 60 000 pieds carrés, pourront accueillir plus de 15 000 ordinateurs.

L'installation du Nouveau-Brunswick deviendra la pierre angulaire du minage de bitcoin de TAAL Technologies , peut-on lire dans le communiqué de l’entreprise.

L'intérieur du centre de données (archives). Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Ce projet arrive à point pour le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes.

N'importe quand, quand on crée des emplois et qu'on a un bâtiment qui a un regain de vie, c'est ça de pris pour notre population, qu'on crée 10, 20, 30 emplois à Grand-Sault, c'est beaucoup , dit-il.

TAAL Tecnologies prévoit que son usine sera opérationnelle au début de 2023 et qu’elle emploiera une vingtaine de personnes.

Pour Christopher Naprawa, le Nouveau-Brunswick était le choix logique. Nous pensons que l'environnement réglementaire y est favorable. L'électricité est propre, sûre et fiable, à un prix qui nous convient , dit-il.

Christopher Naprawa, président de TAAL Technologies Photo : Radio-Canada

Les deux entreprises auront besoin d'avoir accès à un montant colossal d'électricité – plus d'une centaine de mégawatts – soit l'équivalent de la consommation d'environ 15 000 résidences.

Dans les deux cas, Énergie NB a donné son feu vert pour qu’elles se branchent au réseau électrique.

Bathurst dans la mire de l’industrie

Une autre mine de cryptomonnaie pourrait aussi voir le jour à Bathurst. Cette fois, il s’agit du projet d’une compagnie néo-brunswickoise, Chief Technologies basée à Grand-Sault, selon le promoteur Michael Scully.

La ville a donné son appui au projet en décembre dernier, selon une lettre dont Radio-Canada a obtenu copie.

Énergie NB n’a pas encore reçu une demande officielle pour ce projet.

Par courriel, Énergie NB affirme que le nombre de demandes formelles de connexion à son réseau électrique pour ce genre de projet a augmenté de façon significative depuis un an.

La société d'énergie n’a pas voulu accorder d’entrevue, mais qualifie la situation de sans précédent , et parle de l'ampleur et la rapidité des demandes d'électricité qui n'ont jamais été aussi importantes .

Québec freine ce genre de projets

Ce scénario a déjà été vu dans la province voisine. Il y a cinq ans, Hydro-Québec croulait sous les requêtes de fermes de cryptomonnaie. Fin 2017, début 2018, elle cumulait environ 300 demandes de raccordement.

Québec demande alors à sa Régie de l'énergie d'étudier la question et impose le double du tarif résidentiel à l’industrie, un tarif dissuasif temporaire le temps pour l'office de réglementation d’étudier la question.

Toutes ces demandes-là totalisaient environ 18 000 mégawatts. Pour donner une idée, c'est à peu près la moitié de la puissance installée d'Hydro-Québec. Donc, c'est clair qu'on ne pouvait pas se permettre de raccorder toutes ces demandes-là , dit Cendrix Bouchard, porte-parole d’Hydro-Québec.

Pour répondre à la demande, il aurait fallu importer de l'électricité pour approvisionner cette nouvelle industrie et les clients auraient été forcés de payer la facture.

Deux hommes discutent dans une mine de cryptomonnaie (archives). Photo : Radio-Canada

La Régie de l'énergie allouera éventuellement à cette industrie un appel d'offres de 300 mégawatts au tarif régulier, qui s'est terminé en octobre 2020. Tous les projets en dehors du bloc alloué continueront d'être soumis à un tarif dissuasif.

Mais la Régie va plus loin et impose une disposition d'interruption. Pendant les grandes périodes de consommation, comme lors des grands froids, Hydro-Québec pourra demander aux entreprises de cryptomonnaie de suspendre leurs activités pour une période totalisant 300 heures par année.

Au Québec, l'assaut de cette nouvelle industrie n'aura finalement pas lieu, la province compte aujourd'hui cinq clients raccordés pour un total de 30 mégawatts d’énergie.

Sylvain Audet, professeur à HEC Montréal et spécialiste du secteur de l'énergie à la Chaire de recherche du secteur de l'énergie à Montréal, croit qu’il est important de réglementer ces industries comme ils l’ont fait au Québec.

La solution, c'est pas de fermer la porte, mais c'est de commencer à ajuster les tarifs pour certaines catégories de la clientèle. Et je dirais que même si c'est demain matin, si ce n'est pas la cryptomonnaie, ce sera une autre industrie , dit-il.

Énergie NB suspend le traitement des demandes

Au Nouveau-Brunswick, l'ensemble des demandes officielles pour l'établissement de mines de cryptomonnaie représente aujourd’hui 15 % de la consommation d’énergie dans la province, soit 500 mégawatts sur 3200 mégawatts, indique la société de la couronne.

Cette demande d’électricité correspond à la capacité de la centrale thermique de Belledune.

Par courriel, Énergie NB indique que cette importante demande supplémentaire d’électricité pourrait avoir des répercussions opérationnelles pour Énergie NB et des répercussions financières potentielles pour les clients actuels du Nouveau-Brunswick .

C’est pourquoi Énergie NB a décidé de fermer le robinet à cette industrie, du moins pour l'instant. La Société de la couronne dit avoir suspendu le traitement des demandes en attendant la conclusion de l’analyse et la prise de décision sur les prochaines étapes appropriées .

D’après un reportage de Nicolas Steinbach