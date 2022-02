Mobilisation des professionnelles en soin pour dénoncer les retards de paie

Des professionnelles en soins se mobilisent et réclament au gouvernement de régler les retards de paiement sur leur salaire.

Le mouvement se répand sur les réseaux sociaux, où plusieurs d’entre elles partagent une photo avec le montant qui leur est dû.

Avec la nouvelle convention collective, entérinée en octobre dernier, les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques étaient censées recevoir de nouvelles primes et des rétroactions sur le salaire.

Cependant, les professionnelles attendent toujours les montants qui leur sont dus.

On peut parler de montants qui peuvent varier de 3000 $ à 15 000 $ pour une infirmière praticienne. Donc elles ont été patientes, on leur a promis depuis le mois de janvier que ce serait pour bientôt, mais là elles sont tannées. Elles ont décidé de se mobiliser pour montrer au gouvernement qu’elles se tiennent et qu’elles ont droit à ces montants-là , indique le président du syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSSAT), Jean-Sébastien Blais.

Présentement, les professionnelles en soin ne reçoivent pas la totalité des sommes que le gouvernement s'est engagé à leur verser dans la nouvelle convention collective. Photo : Gracieuseté

L’ensemble des membres du syndicat de la région sont touchés, ce qui représente 1700 employées.

Jean-Sébastien Blais précise que les délais sont causés par un problème de paramètres informatiques.

Donc imaginez-vous qu'on est capables d'aller sur la Lune, mais qu'en 2002, on n'est pas capable de paramétrer un système informatique pour payer adéquatement les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes. Ça n'a pas de bon sens , déplore-t-il.

Le syndicat rapporte qu’on a proposé au gouvernement de faire des avances de fond, mais la demande n'a pas été acceptée.

Ils ne sont même pas capables de prendre un engagement, par exemple que d'ici la mi-février ou d’ici au 1er mars ce sera payé. Ils n’ont aucune idée de l’échéancier. Il y a même des rumeurs que ça irait jusqu'au mois de juin. Donc là, je pense que c'est assez, qu’il y a des solutions et il faut que le gouvernement trouve quelque chose , estime Jean-Sébastien Blais.

La campagne #mobiliséespourêtrepayées, initiée par les professionnelles en soins dans la région de Lanaudière, se déploie dans l’ensemble du Québec.