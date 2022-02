La boîte à livres rouge de David Penner renaît de ses cendres

Connue comme la petite boîte à livres rouge, cette petite bibliothèque proposant des livres en libre-service avait été vandalisée et presque détruite l’an dernier dans un incendie, le 10 mai.

À l’origine, l'œuvre avait été dessinée par le célèbre architecte winnipégois David Penner, mort au début de l’année 2020. Installée sur la rivière Rouge, elle servait à la fois de cabane pour se réchauffer et de boîte à livres.

Mais, au cours des dernières années, elle avait trouvé sa place dans le petit parc Hugo, situé à l’angle de l'avenue Wellington et de la rue Hugo, à quelques mètres de l’accès à la patinoire construite sur la rivière Assiniboine.

La communauté l’avait vraiment adoptée, et la boîte à livres était très utilisée , raconte Chris Wiebe, un architecte membre du conseil d’administration de Storefront Manitoba, un organisme à but non lucratif qui promeut l’architecture et l’urbanisme.

Après l’incendie, il était impossible pour Chris Wiebe d’aller sur place sans que plusieurs personnes ne s’arrêtent et demandent : "Quand est-ce qu’elle revient? Quel est son avenir?" Ils l’aimaient vraiment, et cela a été très gratifiant , dit ce dernier.

Une campagne de financement et quelques améliorations

Peu avant l’incendie, l'œuvre avait commencé à souffrir du temps et elle avait besoin de réparations, mais le projet a pris une tout autre dimension après l’acte de vandalisme.

Une campagne de financement a été lancée par Storefront Manitoba pour couvrir le coût des réparations. Les dons n’arrêtaient pas! Au final, on a obtenu environ 11 000 $, et c’est ce dont on avait besoin environ pour payer les réparations et ramener la petite boîte à livres rouge à sa place , explique Chris Wiebe.

La boîte, qui consiste en un gros cube rouge en partie ouvert, a aussi bénéficié de quelques améliorations. Elle est pratiquement restaurée à l’identique, dit l’architecte. Il y a quelques très petits changements, comme le fait qu’il n’y a plus de barrière pour entrer. Donc, elle est plus accessible et devrait vivre plus longtemps.

La petite boîte à livres rouge est déjà installée, et son emplacement sera dorénavant permanent. Nous avons conclu un accord avec la Ville , précise Chris Wiebe.

Une petite cérémonie de réouverture de l'œuvre est prévue samedi à 14 h, au coin de la rue Hugo et de l’avenue Wellington.