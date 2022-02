Événements, chroniques, webséries et balados : la plateforme WebOuest est lancée

Le site Internet WebOuest.ca  (Nouvelle fenêtre) présentera une trentaine d’événements culturels par année, s’enthousiasme la cheffe de contenu, Sandra Poirier.

En février, il sera possible d’apercevoir l’équipe de WebOuest à l’exposition Noir et fier au Théâtre Cercle Molière à Winnipeg et en mars, on la croisera au fesival d'hiver du Flying Canoë Volant d’Edmonton.

La nouvelle plateforme web offrira aussi des webséries.

La programmation débute mardi, avec deux séries scientifiques du Manitobain Jean-Éric Ghia. La première s’intitule Les petits pourquoi et répondra aux questionnements du quotidien. Avec l’autre, Les scientifiques sont-ils tombés sur la tête, les rires sont garantis , promet Sandra Poirier.

Des webséries culinaires et d’alimentation sont aussi en préparation avec le chef manitobain Luc Jean et la Yukonnaise Annie Maheux. Des émissions à caractère historique seront aussi présentées, ajoute Mme Poirier.

[Avec ces webséries] on veut présenter des découvertes des gens passionnés dans tout domaine , explique-t-elle.

Sandra Poirier donne un aperçu du site Internet qui présentera, entre autres, des captations d'événements culturels se déroulant dans la francophonie de l'Ouest et du Nord canadien. Photo : Radio-Canada

De la baladodiffusion aussi

L’ancien animateur de radio, Jean Fontaine prendra la barre d’une baladodiffusion diffusée sur le site chaque deux semaines.

Il se promet de faire découvrir toute la francophonie de l’Ouest canadien et d'aller à sa rencontre avec son balado Idées de grandeur.

L’Ouest et le Nord canadien, c’est grand, c’est vaste et c’est immense. Dans tous ces territoires, il y a des gens qui ont de grandes idées, qui ont posé de grands gestes et fait de grandes actions. C’est important de les découvrir et de les connaître , explique Jean Fontaine, qui veut faire de ce projet une émission rassembleuse.

Il promet une émission avec des découvertes musicales et de l’humour.

Des chroniqueurs de chaque province blogueront

Chaque semaine, quatre chroniques seront présentées sur WebOuest pour alimenter la réflexion et le partage et pour échanger , souligne Sandra Poirier.

Parmi les chroniqueurs, on retrouvera notamment la Fransaskoise Francine Proulx-Kenzle, la Franco-Colombienne Ingrid Broussillon, le Franco-Albertain Martin Bouchard, la Nunavoise Murielle Jassinthe, ainsi que les Franco-Manitobaines Martine Bordeleau et Joëlle Preston.

La plateforme WebOuest a pu entre autres profité d'un investissement de 3,8 millions de dollars du gouvernement fédéral dans sa mise sur pied.