Fermeture du pont des Piles : « Ça va être désagréable pour tout le monde »

Le pont des Piles devrait être fermé au moins jusqu’à la fin de l’année, selon le ministre des Transports, François Bonnardel, ce qui risque d’engendrer de nombreux impacts.

Ça va être désagréable pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui passent là , lance d’emblée Michel Lacharité rencontré près du rang Saint-Mathieu à Shawinigan, une des routes désignées comme voie de contournement potentielle par le ministère des Transports.

Il n’est pas le seul à s’inquiéter de l’achalandage dans le secteur avec l'arrivée d’automobilistes qui empruntent habituellement le pont des Piles.

Des enjeux de sécurité

C’est au niveau de la sécurité. Avec le trafic passant, il faut tout le temps être aux aguets , affirme Marc Lawless qui a l’habitude de faire son jogging le long du rang Saint-Mathieu. Il explique que, l’été surtout, beaucoup de cyclistes et de coureurs empruntent le même chemin.

Le citoyen se demande si les autorités ne devraient pas réduire la limite de vitesse afin d’éviter des accidents. Une idée partagée par d’autres résidents qui connaissent bien le secteur.

Dans les trois dernières semaines, il y a eu deux accidents, des accrochages d’autos. Il en arrive régulièrement. C’est coutumier. Il y a une courbe ici qu’on appelle la courbe du golfe et qui est meurtrière. Tous les deux ans à peu prêt, il y a une personne qui décède , précise Pierre Giguère propriétaire d’une ferme sur le rang Saint-Mathieu.

Il croit qu’une réduction de la limite de vitesse et une hausse des contrôles effectués par la Sûreté du Québec seraient bénéfiques.

J’espère que les autorités, tant municipales que le ministère des Transports, vont s'asseoir ensemble pour voir les inconvénients qu’on pourrait vivre les citoyens et les entreprises que ce soit ici ou dans les autres secteurs, affirme-t-il. J’espère qu’ils vont prendre les devants .

Inquiétudes à Saint-Luc-de-Vincennes et Grandes-Piles

Le maire de Saint-Luc-de-Vincennes anticipe lui aussi une hausse importante de l’achalandage dans sa municipalité. La ville est traversée par la route 359, soit l’un des chemins de détour proposé par le gouvernement pour relier la ville de Shawinigan à l’autoroute 40.

Daniel Houle craint que la quiétude de ses résidents soit affectée. Il prévient qu’il est déjà difficile pour la municipalité de faire respecter la limite de vitesse de 50 kilomètres à l’heure dans le village. Il compte lui aussi demander à la Sûreté du Québec d’assurer une surveillance du secteur.

Une fermeture temporaire de la route 359 est prévue au printemps prochain en raison de travaux de remplacement de conduites pluviales et sanitaires. Le maire de Saint-Luc-des-Vincennes affirme qu’il faudra trouver une solution afin que le chantier ne soit pas compromis.

À Grandes-Piles, la mairesse, Caroline Clément, révèle que cette annonce surprenante soulève aussi beaucoup de questionnements pour sa municipalité.

Ça va changer les habitudes , admet-elle en entrevue à l’émission En Direct. Elle explique notamment, qu’il risque d’y avoir des impacts pour les élèves de la municipalité : nos jeunes dans l’autobus vont rallonger légèrement leur retour à la maison. C’est sûr, il n’y a pas d’école à Grandes-Piles, donc ils vont tous à Grand-Mère .

Des préoccupations se font aussi sentir dans le milieu touristique, alors que la municipalité est une destination prisée l'été. C’est sur qu’il va falloir se pencher là-dessus et voir ce qu’il va falloir faire pour la saison , explique la mairesse qui estime que tout le monde devra s’ajuster à la situation.

Des impacts limités au CIUSSS MCQ

Du côté du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ ), on assure que les impacts pour la population seront limités en raison des voies de contournement mises en place pour pallier la fermeture du pont.

Des démarches sont en cours pour ajuster, au besoin, les trajectoires notamment pour les services préhospitaliers. Quant au transport de marchandise, il sera effectué grâce aux voies de contournement.

Des transferts occasionnels pourraient aussi être réalisés entre les urgences du Centre multiservices de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice à La Tuque vers Shawinigan ou Trois-Rivières.

Avec les informations de Jacob Côté