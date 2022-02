Plus de 27 M $ de déficit prévu au CISSS-AT pour 2021-2022

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) prévoit un déficit de plus de 27,2M $ au 31 mars prochain. Il était de 21,8 M $ en mars 2021.

L'organisation explique cette situation par l'augmentation de coûts de plusieurs équipements, fournitures, médicaments et autres produits acquis pour ses besoins.

Le recours à la main-d’œuvre indépendante y est aussi pour beaucoup dans ce déficit selon les membres du conseil d'administration, qui a tenu une assemblée jeudi matin.

Selon le CISSS-AT, le déficit serait de 5,2 M $ en excluant les coûts liés à l’embauche de ressources issues d’agences privées.

La présidente-directrice générale, Caroline Roy, continue d'affirmer que l'objectif est d'éliminer le recours à la main-d'oeuvre indépendante pour espérer diminuer le déficit.

Ce qui est constaté c'est que même si on a moins recours à la main-d'œuvre indépendante pour certains types d'emplois, pour d'autres on en a beaucoup plus et les taux horaires sont également plus élevés que ce qui a été réalisé l'an dernier. Donc davantage de recours à la main-d'œuvre indépendante pour une plus grande diversité de types d'emplois, mais avec des taux horaires plus élevés, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas en mesure de diminuer les coûts associés à la main-d'œuvre indépendante , explique Caroline Roy.

Caroline Roy, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Actuellement, le CISSS-AT tente de remédier à la situation avec plusieurs campagnes de recrutement notamment d'infirmières et d'autres types d'emplois.

D'ailleurs, l'accueil de 17 infirmières recrutées en France et en Belgique par le Centre intégré de santé et de services sociaux se poursuit.

Elles ont été embauchées en mai dernier lors d'une mission de recrutement virtuelle dans les deux pays.

Une autre mission de recrutement à l'internationale visait aussi à attirer 80 infirmières qui devront arriver ans la région en 2022.

Une quarantaine pourront suivre une formation en soins infirmiers cette année pour travailler en Abitibi-Ouest, au Témiscamingue et dans la Vallée-de-l'Or dès 2023.

La deuxième vague de travailleuses arrivera en fin d'année pour travailler dans les MRC d'Abitibi-Ouest et d'Abitibi.

Par ailleurs, les efforts se poursuivent aussi pour combler les besoins dans d'autres services comme la cuisine.

On a également travaillé à créer un RAC (reconnaissance des acquis et des compétences) cuisinier. On a une pénurie de cuisiniers, on a travaillé très fort pour développer un programme et le 24 janvier, 9 candidats suivent en alternance travail-étude cette formation. On pourra bénéficier de 9 cuisiniers supplémentaires , dit-elle.

Un nouveau directeur de la santé publique

Le Conseil d'administration du CISSS-AT recommande au ministre de la Santé la nomination du Dr Stéphane Trépanier comme nouveau directeur de la santé publique de la région.

Il est également médecin associé au CISSS de la Côte-Nord.

S'il est accepté à ce poste, il va succéder à la Dre Lise Landry qui prendra sa retraite en mars prochain.

En attendant la réponse du ministère, le Dr Stéphane Trépanier occupera, à partir du 3 février, le poste de directeur de la santé publique par intérim.

Le nouveau responsable est à l'emploi du CISSS-AT depuis moins d'une année comme médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive.

La PDG du CISSS-AT Caroline Roy assure que le Dr Stéphane Trépanier s'est engagé à demeurer en région pour assumer son mandat.