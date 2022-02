« Le mystère de Rimouski », « le secret de la Caramilk », les métaphores étaient multiples de la part des députés siégeant à la Commission de la santé et des services sociaux pour décrire le succès du Bas-Saint-Laurent à prendre en charge les patients qui n'ont pas de médecin de famille.

On parle d’algorithmes, on parle de données [...] mais vous, vous avez remis des humains au bout d’une ligne téléphonique, pis ça marche , a résumé le député de Québec solidaire Vincent Marissal lors de la présentation du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS).

Invité à présenter son projet pilote de Guichet d’accès de première ligne (GAP) en commission parlementaire, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent a fait face à une marée de compliments de la part de la classe politique à Québec.

Ce système de prise en charge des patients sans médecin de famille est un service d’une simplicité désarmante qui suscite de hauts taux de satisfaction.

Car le Guichet d'accès de première ligne GAP , projet mené depuis le printemps 2019 par le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent, connaît un succès hors du commun – 92 % des usagers s’en sont dits satisfaits – et pourrait inspirer le gouvernement Legault qui souhaite en appliquer une forme à l’ensemble de la province.

Les pharmaciens répondent aux besoins de plusieurs patients sans médecin de famille (archives). Photo : iStock

Environ la moitié des appels reçus par des patients orphelins ont mené à des consultations auprès de ressources autres qu’à l’intérieur de cliniques médicales, pour la plupart auprès de pharmaciens, et 10 % des appels reçus ont mené à l’inscription auprès d’un médecin de famille.

Le système fonctionne à un point tel que le Bas-Saint-Laurent a maintenu la hausse de patients orphelins à environ 20 % en deux ans, alors qu’elle a doublé à l’échelle de la province.

Des humains au bout du fil

Le Guichet d'accès de première ligne consiste concrètement en une centrale d’appels où trois agents aiguillent le patient dit orphelin vers la ressource médicale appropriée. Si un jugement médical est nécessaire pour bien orienter le patient, une équipe de quatre infirmières cliniciennes peut intervenir.

Lors de sa première année d’activité, le Guichet d'accès de première ligne GAP a traité 9000 appels. Depuis, une moyenne de 35 à 65 appels par jour sont traités.

Une réponse est donnée dans les 24 heures aux patients et une ressource médicale est disponible dans un délai maximal de deux semaines pour les requêtes les moins urgentes.

Les groupes de médecine familiale (GMF) ont libéré des plages horaires à la demande des Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS et des rendez-vous avec des médecins sont parfois disponibles la journée même de l’appel au Guichet d'accès de première ligne GAP .

Ce qui ressort de ce projet, aux dires du chef du Département régional de médecine générale du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent, le Dr Éric Lavoie, c’est que les patients orphelins qui appellent plus d’une fois dans l’année sont plutôt rares.

On a eu un patient, ça faisait huit ou neuf fois qu’il consultait , explique Dr Lavoie. Nous, après cinq consultations, on déclenche un mécanisme [...] on doit le prioriser pour avoir un médecin de famille.

« Ce patient, on lui a donc offert un médecin de famille et il nous a répondu : "non non, j’ai un trop bon service avec le Guichet d'accès de première ligne GAP !" » — Une citation de Le Dr Éric Lavoie

Comment exporter le modèle ailleurs?

Les travaux des parlementaires portent sur le projet de loi 11 qui vise à augmenter l’offre de service de première ligne par les médecins omnipraticiens.

La question sur toutes les lèvres était donc de savoir si et comment le projet bas-laurentien pouvait être exporté ailleurs au Québec.

S’il a été noté que la situation du Bas-Saint-Laurent n’était pas comparable à celle de régions comme Montréal ou Québec, les représentants du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS ont toutefois noté que des éléments devaient inspirer le gouvernement dans sa recherche de solutions.

Accompagner le citoyen dans sa recherche de soins pour répondre de la façon la plus adéquate à son besoin, c’est une notion qui est primordiale , a noté le Dr Lavoie, qui juge que cet accompagnement est d’autant plus critique dans des régions où les populations immigrantes sont plus nombreuses.

La collaboration des groupe de médecine de famille GMF , le lien de confiance avec les professionnels de la santé et la bonne connaissance des ressources médicales autres que les cliniques sont d’autres éléments soulevés par le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS qui sont cruciaux pour bien implanter ce service de première ligne.

Les médecins omnipraticiens avaient beaucoup de réserves à avoir des patients qui viennent à peu près pour n'importe quoi alors qu'ils ne sont pas des patients connus , indique la Dre Josée Bouchard, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens du Bas-Saint-Laurent. Mais [avec le Guichet d'appel de première ligne GAP ], l'avantage, c'est que ces patients sont déjà "triés" [...] et quand ils viennent, c'est vraiment pour un besoin médical.

Les médecins de famille de la région participent donc pour la plupart sur une base volontaire au projet du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS et libèrent des plages pour la clientèle orpheline référée par le Guichet d'accès de première ligne GAP .

Si la taille de la population du Bas-Saint-Laurent (qui avoisine 198 000 d'après les données du gouvernement  (Nouvelle fenêtre) ) a facilité la mise en place d'un tel projet, la Dre Bouchard croit aussi que le modèle est exportable.

« Je comprends que pour les politiciens, des fois, quand ça semble trop simple, c'est douteux. » — Une citation de Dre Josée Bouchard, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens du Bas-Saint-Laurent

La médecin de famille va encore plus loin et croit qu'avec des initiatives de la sorte, le projet de loi 11 perd sa pertinence.