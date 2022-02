Une livraison réconfortante à la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi

Les couvertures et sacs de couchage recueillis la fin de semaine dernière à la Caserne des jouets de Chicoutimi ont été livrés jeudi matin aux bénéficiaires de la Maison d’accueil pour sans-abri.

Tous les dons faits à la Caserne des jouets ont été triés par les bénévoles durant la semaine. On a ramassé plus de neuf palettes de couvertures et de sacs de couchage , souligne le fondateur de l’organisme, Mario Gagnon.

Ils ont apporté les boîtes pleines de couvertures chaudes au couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement, où sera aménagée la future maison pour les sans-abri.

Le directeur général de la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi, Michel St-Gelais, assure que les dons sont bien accueillis. On en a pour au moins une couple d'années , a-t-il indiqué.

Il y a des gens qui dorment dehors, des gens qui dorment dans des chambres ou dans des logements moins bien chauffés, a ajouté M. St-Gelais. On va se réchauffer avec tous ces dons-là!

Le froid qui a sévi en janvier a rendu la vie difficile aux personnes en situation d’itinérance. La Maison d’accueil pour sans-abri a dû ouvrir des installations temporaires pour permettre à sa clientèle de se réchauffer.