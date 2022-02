Défaite du chauffard torontois Max Tutiven en appel pour meurtre non prémédité

À Toronto, Max Tutiven qui avait été reconnu coupable en 2017 du meurtre non prémédité d'un préposé de station d'essence a perdu son appel devant le plus haut tribunal de l'Ontario. L'individu, qui s'était caché durant trois ans à Montréal, avait été condamné à la prison à vie sans droit de libération conditionnelle avant 16 ans à l'issue de son procès devant jury.

Il est tard le soir du 15 septembre 2012, lorsque Max Tutiven entre dans une station d'essence Shell du quartier Briar Hill dans le nord de Toronto pour y faire le plein. Il y a volé l'équivalent de plus de 100 $ d'essence en faisant le plein du réservoir de son Isuzu Rodeo.

La station-service où le meurtre a été perpétré le 15 septembre 2012 dans le quartier York de Toronto. Photo : Radio-Canada / Natalie Kalata

Lorsqu'il avait précipitamment quitté les lieux sans payer, le préposé de la station, Jayesh Prajapati, s'était mis à crier et à courir devant lui pour tenter de l'arrêter et de lui demander des comptes.

L'homme de 44 ans avait alors été mortellement écrasé et traîné sur une distance de 78 mètres sur la chaussée.

Max Tutiven s'était enfui le surlendemain à Montréal, où il avait été appréhendé trois ans plus tard. À l'époque, il avait déjà un casier judiciaire pour avoir volé de l'essence en utilisant le même subterfuge.

À lire aussi : Le suspect d’un meurtre à Toronto arrêté à Montréal trois ans plus tard

La défense avait dit au procès en 2017 que son client ne s'était pas rendu compte qu'il avait percuté le préposé, qu'il n'avait pas senti la victime sous sa voiture et qu'il ne s'était donc pas arrêté pour voir ce qu'il y avait sous son véhicule.

Le procès avait montré que le père de Max Tutiven l'avait appelé le soir du crime, pour lui dire que la police était à sa recherche, mais l'accusé pensait que la police était à ses trousses pour le vol d'essence, parce que son père ne lui avait pas dit qu'un préposé avait été tué.

Dans sa déposition à la police, l'individu avait déclaré qu'il croyait avoir heurté et charrié un cône de signalisation qui gisait ce soir-là par terre près de l'aire de stationnement de la station-service.

Le procès très médiatisé s'était tenu à l'automne 2017 en Cour supérieure de l'Ontario à Toronto. Photo : CBC

L'individu, qui est aujourd'hui âgé de 49 ans, avait révélé qu'il n'avait appris la mort du pompiste que le lendemain en se rendant chez un ami, qui lui avait confirmé la nouvelle qui circulait dans les médias.

Jayesh Prajapati avait immigré au Canada six ans plus tôt avec sa femme et son fils. Il détenait une maîtrise en chimie, mais il n'avait pas réussi à trouver un emploi dans son domaine.

Arguments en appel

La défense de Max Tutiven avait soutenu en appel que son client aurait dû être reconnu coupable d'homicide involontaire et non de meurtre. En ce sens, le verdict de meurtre non prémédité était, selon elle, déraisonnable.

Elle avait expliqué que la juge de première instance avait manqué à son devoir de bien rappeler au jury que son client ne savait pas qu'il venait de tuer quelqu'un après le vol d'essence.

La victime, Jayesh Prajapati, occupait un emploi de pompiste pour subvenir aux besoins de sa famille. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE LA FAMILLE PRAJAPATI

La défense avait expliqué que son client avait reconnu qu'il avait conduit dangereusement et qu'il pensait avoir heurté un cône de signalisation qu'il avait ensuite traîné dans la rue.

Elle soutenait en outre que le jury n'était pas impartial à cause d'une erreur dans la sélection du jury. En vertu d'un amendement au Code criminel en 2008, la méthode dite rotative avait été privilégiée dans ce procès.

Dans la méthode rotative, deux sélectionneurs choisis dans un bassin de candidats choisissent le premier juré, qui sélectionne à son tour le deuxième, lequel élit le troisième et ainsi de suite… jusqu'à la composition d'un jury complet. Les deux sélectionneurs sont alors remerciés pour leurs services.

La défense affirmait que les deux sélectionneurs au procès de son client avaient choisi une candidate partiale dès le départ, ce qui avait selon elle contaminé le reste de la sélection.

La candidate en question avait affirmé lors de l'interrogatoire que la mort du pompiste l'avait bouleversée, parce qu'elle travaillait avec des immigrants et elle se demandait si elle serait capable d'être jurée à ce procès.

Malgré ses doutes, la femme avait été sélectionnée.

Vaishali Prajapati, la veuve de la victime, parle à la presse le jour du verdict à côté de l'ex-député fédéral d'Eglinton-Lawrence, Mike Colle. Photo : Radio-Canada / Petar Valkov

La défense affirmait enfin que le châtiment infligé à son client était trop sévère, puisqu'il avait montré des remords durant l'audience sur la détermination de la peine à la suite du verdict de culpabilité.

Elle soutenait que la juge de première instance avait pourtant écarté tout facteur atténuant dans cette cause.

À l'issue du procès, la défense avait demandé la prison à vie sans droit de libération conditionnelle avant 10 ou 12 ans. La Couronne avait pour sa part réclamé la perpétuité sans droit de libération avant 17 ans.

Décision de la Cour d'appel

Les trois juges de la Cour d'appel de l'Ontario expliquent que la défense de Max Tutiven n'a pas rempli toutes les conditions nécessaires selon la loi pour prouver la partialité du jury.

Ils en concluent que le meurtrier n'a subi aucun préjudice dans la composition d'un jury impartial et que son procès était juste et équitable.

Ils assurent ensuite que la juge de première instance n'a commis aucune erreur, lorsqu'elle a expliqué aux jurés qu'ils avaient le choix durant leurs délibérations de prononcer un verdict de meurtre non prémédité et un autre d'homicide involontaire selon les observations de la Couronne au sujet du comportement de l'accusé le lendemain du meurtre.

L'avocat de la défense, Edward Sapiano, avait expliqué lors du premier procès que son client n'avait jamais eu l'intention de tuer le pompiste. Photo : Radio-Canada / Petar Valkov

La défense avait répété que son client était coupable d'homicide involontaire, mais les magistrats lui ont rappelé que le jury en avait décidé autrement.

Les magistrats ajoutent que la défense ne s'était pas opposée aux instructions de la juge de première instance juste avant les délibérations du jury. Ils soulignent que les instructions n'ont causé aucun préjudice à son client.

La Cour d'appel précise que le verdict de meurtre était bien raisonnable, puisque les caméras de surveillance de la station ont en partie capté la scène du vol et du délit de fuite, même si elles n'ont pas enregistré le moment exact durant lequel la victime a été percutée.

Elle ajoute que la station d'essence était bien éclairée ce soir-là et que deux témoins ont vu le préposé en train de se tenir debout devant la voiture pour tenter d'intercepter l'accusé.

La Cour d'appel de l'Ontario, au centre-ville de Toronto, a remis sa décision en ligne jeudi. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE SARA LITTLE

Les trois juges écrivent que les preuves étaient donc suffisantes pour conclure qu'il s'agissait d'un meurtre et non homicide involontaire.

Ils soulignent que l'accusé avait admis dans sa déposition qu'il n'avait jamais vu un cône sur la chaussée devant ou près des bornes à essence et qu'il avait même entendu quelqu'un lui crier d'arrêter, mais qu'il ne s'était pourtant pas arrêté.

Au sujet du châtiment, les juges expliquent que la défense de Max Tutiven a failli à sa tâche de démontrer que son client endossait une partie de sa responsabilité ou qu'il exprimait des remords.

Dans de telles circonstances, il est juste d'apprécier, selon eux, le fait que la juge n'a effectivement retenu aucun facteur atténuant en faveur du meurtrier.