Hausse importante du prix de l’essence dans la région d'Ottawa et de Gatineau

Le prix de l'essence a bondi de 18 cents à Gatineau par rapport à la moyenne du mois de janvier et on constate un scénario similaire du côté d'Ottawa.

Jeudi, le prix moyen d'un litre d'essence se situait à 152.2/L, selon CAA Québec pour Gatineau. En moyenne l'an dernier, le prix à la pompe affichait plutôt 114.2/L. Cela représente également un bond de 18 cents par rapport à la moyenne du dernier mois.

On remarque également une hausse importante du prix de l'essence à Ottawa. Les automobilistes ont pu faire le plein à 150.7/L en matinée. Il s'agit d'un bon de 14 cents par rapport à la moyenne du mois de janvier.

Le principal facteur derrière ça, c'est évidemment la hausse du prix du pétrole , a expliqué le professeur au département de Sciences économiques à l'Université d'Ottawa Jean-Thomas Bernard. [Mercredi], il se transigeait à environ 90 dollars, c'est élevé.

Présentement, un facteur assez important, c'est la tension qui existe à la frontière de l'Ukraine et de la Russie , a ajouté ce dernier. La Russie, encore une fois, c'est un grand producteur, à peu près 10 millions de barils par jour, tout comme l'Arabie saoudite.

« Évidemment, s'il y avait un conflit armé, ça serait désastreux pour la production de pétrole. » — Une citation de Jean-Thomas Bernard, professeur au département de Sciences économiques à l'Université d'Ottawa

Si un conflit armé venait à éclater entre la Russie et l'Ukraine, M. Bernard estime que les sanctions imposées par les États-Unis forceraient la Russie à réduire sa production. Du même coup, cela aurait un impact plus important sur le prix du carburant.

Au-delà de cette spéculation, M. Bernard a assuré que les tensions en Ukraine affectaient déjà le prix du pétrole. Les raffineurs veulent se prémunir d’un choc , a-t-il résumé. Alors c'est certain qu'ils voudront construire des inventaires, en anticipation d'un choc.

Le professeur a mentionné qu'il n'y avait pas de solution miracle pour les consommateurs, si ce n'est que d'ajuster sa consommation [d'essence] pour en réduire l'usage .

La voiture électrique gagne du terrain

La hausse du prix de l'essence semble faire germer l'envie de passer du côté des véhicules hybrides ou électriques chez plusieurs citoyens. Rencontrés jeudi à la station-service, ils ont pratiquement tous indiqué y songer.

Daniel Guérin paie habituellement 84 $ pour un plein alors qu'il a dû débourser 95 $, ce jeudi. Peut-être que ça prend ça pour qu’on regarde davantage les voitures hybrides et les voitures électriques , a-t-il confié à la caméra. Déjà propriétaire d'une voiture électrique, il compte éventuellement se départir de la dernière voiture à essence de la famille pour une seconde voiture électrique.

Marlène Vallée se voit elle aussi changer pour un véhicule électrique, mais d'ici quelques années. À ce moment-là, j’ose espérer qu’on va pouvoir rouler plus longtemps avec une seule charge , a-t-elle ajouté.

On a fait un petit saut, on ne s’attend pas toujours à ça , a commenté Phillippe Prud'homme. On n’a pas vraiment le choix si on veut travailler. Ce dernier a aussi indiqué qu'il envisageait l'achat d'un véhicule hybride.

Un impact plus grand pour le camionnage

Cette hausse notable du prix de l'essence ne semble cependant pas avoir les mêmes impacts partout. Serge Ravary est propriétaire de la compagnie d'excavation Ravcon qui possède une dizaine de véhicules lourds et de camions.

Serge Ravary est le propriétaire de la compagnie d’excavation Ravcon. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Selon M. Ravary, 8 à 10 % des frais d'exploitation sont habituellement alloués à l'essence. Avec l'augmentation du prix du carburant, ça va peut-être aller à 12 ou 15 % , a-t-il illustré.

Le propriétaire se compte malgré tout chanceux puisqu’il estime que ce sont les entreprises de camionnage qui souffriront le plus de cette augmentation. Selon lui, jusqu’à 40 % de leurs frais d’exploitation proviennent du carburant.

« La machinerie lourde consomme beaucoup moins de carburant que les camions qui circulent sur la route. » — Une citation de Serge Ravary, propriétaire de la compagnie d'excavation Ravcon

Pour l'instant, ce dernier affirme qu'il n'aura pas à augmenter les prix ni à changer ses habitudes. Il faut vivre avec, a souligné celui qui estime que le prix de l'essence ne représente qu'une énième hausse après celle du bois et de l'acier.

Avec les informations de Denis Babin et d'Emmanuelle Poisson