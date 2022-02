Convoi des camionneurs : GoFundMe convoquée à un comité des Communes

La motion avait été déposée par le député néo-démocrate Alistair MacGregor. Libéraux, conservateurs et bloquistes l'ont appuyée. Le texte appelle les responsables de GoFundMe à comparaître dès que possible devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale.

Ses membres souhaitent que les responsables du site web s'expriment sur les mesures mises en place pour s'assurer que les fonds ne sont pas utilisés pour promouvoir l'extrémisme, la suprématie blanche, l'antisémitisme et d'autres formes de haine, qui ont été exprimées parmi les organisateurs du convoi.

Le comité souhaite notamment savoir comment GoFundMe empêche les dons anonymes et les fonds étrangers de financer des groupes extrémistes . Il aimerait aussi avoir la garantie que le million de dollars qui a déjà été débloqué ne sert pas à promouvoir des opinions et des activités inacceptables .

Comme l'a proposé le député libéral Taleeb Noormohamed, la motion demande aussi aux responsables du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) – l'unité du renseignement financier du Canada – de comparaître devant le comité.

« Il y a de vraies questions à poser sur la transparence de cette opération, étant donné que le fonds dépasse maintenant les 10 millions de dollars, que de nombreux donateurs sont anonymes et que plusieurs d'entre eux se trouvent dans des endroits hors de la juridiction du Canada », fait valoir Alistair MacGregor. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Une analyse des dons effectuée la semaine dernière par CBC, le réseau anglais de Radio-Canada, a révélé qu'au moins un tiers des donateurs de la campagne de financement Freedom Convoy 2022 sur GoFundMe étaient répertoriés comme anonymes ou utilisaient des noms inventés.

Dans la section des commentaires, un certain nombre de donateurs ont déclaré qu'ils étaient basés dans d'autres pays, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie ou la Pologne.

En tout et pour tout, la campagne a permis d'amasser 10,1 millions de dollars auprès de plus de 120 000 donateurs. La campagne, toutefois, a été suspendue par GoFundMe mercredi.

Nous la vérifions afin de nous s'assurer qu'elle est conforme à nos conditions d'utilisation et aux lois et réglementations en vigueur , peut-on lire sur la page web. Notre équipe travaille 24 h/24, 7 j/7, et fait tout son possible pour protéger les organisateurs et les donateurs.

La colline du Parlement est complètement paralysée. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Certains donateurs ont déclaré sur les réseaux sociaux que GoFundMe aurait l'intention de les rembourser, mais l'entreprise refuse pour l'instant de répondre aux questions sur le sujet. Elle n'a pas réagi non plus à la convocation votée jeudi au Parlement.

Lors d'une conférence de presse tenue jeudi par les organisateurs du convoi, Keith Wilson, du Centre de justice pour les libertés constitutionnelles, a fait savoir que les manifestants avaient entrepris des mesures pour s'incorporer et ouvrir officiellement des comptes bancaires.

GoFundMe a déclaré qu'un million de dollars des fonds récoltés avaient été versés aux instigateurs de la manifestation.

L'organisation travaille actuellement à élaborer un système qui permettra de rembourser tous les participants à la manifestation une fois que GoFundMe aura débloqué le reste de l'argent, a déclaré M. Wilson, jeudi.

Par ailleurs, le Bloc québécois a déposé jeudi sa propre motion afin que la Chambre des communes se prononce à l'unanimité pour déclarer illégale cette occupation , et pour demander à GoFundMe de suspendre tous les fonds destinés à ce siège et aux participants de quitter les lieux paisiblement .

La motion bloquiste a été rejetée, cependant, le Parti conservateur s'y étant opposé.