Congédiée en raison de son changement de sexe, le juge lui donne raison

Une femme de Rouyn-Noranda a eu gain de cause après avoir intenté un recours contre son ancien employeur. Elle alléguait qu’elle avait été congédiée en raison de son changement de sexe.

Dans sa décision rendue le 16 novembre dernier, le juge Gervais a condamné les anciens patrons, soit les Entreprises B. Chouinard inc. et Michel Gauthier, à verser 5000 $ en dommages matériels, moraux et punitifs à Elizabeth Cossette.

Retour sur les faits

Elizabeth Cossette avait débuté un emploi à temps partiel en tant que vendeuse chez les Entreprises B. Chouinard en mai 2017.

Elle avait alors déjà entamé une transition de genre et n'en avait pas fait part à son employeur.

À l'automne 2018, elle se présente au travail avec du maquillage qu'elle qualifie de standard.

Un de ses patrons, Michel Gauthier, lui mentionne alors qu'il ne trouve pas cela professionnel. Le même épisode se reproduit environ deux semaines plus tard.

Elizabeth Cossette Photo : Gracieuseté

Quelques jours après, Michel Gauthier informe Elizabeth Cossette qu'un poste à temps plein est recherché, et qu'elle n'aura donc plus d'heures de travail.

Elizabeth Cossette dépose une plainte, estimant avoir été victime de discrimination fondée sur l'identité de genre.

Le juge a conclu que le court délai entre la fin d'emploi et l'incident du maquillage permet d'établir un lien de cause à effet entre les deux événements. Par conséquent, le tribunal considère que le congédiement résulte du changement de genre.

Michel Gauthier affirme de son côté que la cessation d'emploi d'Elizabeth Cossette était planifiée depuis plusieurs mois parce que ses compétences ne cadraient pas avec le poste, et aussi parce que l’entreprise souhaitait remplacer un des postes à temps partiel par un poste à temps plein.

Par écrit, il indique que le jugement rendu lui laisse un profond dégoût .

Quant à Elizabeth Cossette, elle se dit soulagée : Je suis contente de la décision qui en est ressortie. Effectivement, ça représente beaucoup ce que j’ai vécu , dit-elle. Il y a eu réparation, c’est tout ce que je demandais.

Puisqu’il s’agit d’une cause aux petites créances, le jugement ne peut pas être porté en appel.

Le processus judiciaire aura duré trois ans.