L’avenue Portage sera fermée plusieurs jours à la circulation à cause d’un incendie

L’incendie, qui s’est déclaré dans un vieil édifice au coin de la rue Langside et de l’avenue Portage, n’était toujours pas complètement maîtrisé, jeudi.

Des équipes ont travaillé toute la journée [mercredi], dans la nuit et [jeudi] matin , affirme l’administration municipale dans un communiqué.

Les pompiers n’ont pas pu entrer dans le bâtiment, qui abritait le bureau de la Zone d’amélioration commerciale West End Biz, un magasin de beignes, une boîte de nuit et un dépanneur.

À cause de conditions dangereuses, et pour parvenir à éteindre complètement l’incendie, la structure sera démolie progressivement pour dévoiler des points chauds et des poches où une combustion pourrait encore se produire , ajoute la Ville.

Les pompiers tentaient toujours d'éteindre un incendie sur l'avenue Portage, le 3 février 2022. Photo : Radio-Canada / Meghan Ketcheson

Des équipements de démolition sont attendus plus tard jeudi. Ces opérations pourraient prendre plusieurs jours. Par conséquent, la circulation sur l’avenue Portage sera fortement perturbée.

À l’heure actuelle, la circulation en direction de l’Ouest est impossible entre le boulevard Memorial et la rue Sherbrook. En direction de l’Est, la route est fermée entre la rue Spence et la rue Sherbrook.

Par ailleurs, des gens qui habitent dans les bâtiments à proximité ont été évacués et ne sont pas en mesure de retourner chez eux pour le moment.

Le froid extrême rend la tâche des pompiers difficile. Le matériel, notamment les tuyaux d’eau, gèlent rapidement. Toute la zone autour du sinistre est d’ailleurs recouverte de glace et très glissante.