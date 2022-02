Élan de solidarité pour une famille du Restigouche impliqué dans un grave accident

Le monde de cette famille a basculé, mardi soir, lorsque leur véhicule a été impliqué dans une collision frontale sur la route 11, près de Tide Head. L’homme qui conduisait l’autre voiture est mort.

Mathieu et Danica Levesque, tous deux âgés de 29 ans, ont subi de graves blessures et ont été transportés à l’Hôpital de Moncton.

Mathieu et Danica Levesque ont une petite ferme à Val d'Amours. Photo : John Morris

On semble comprendre que Mathieu serait comme peut-être plus hors de danger critique. On va en savoir plus dans les jours qui viennent , indique le beau-frère de Mathieu Levesque, Pierre-Luc Poirier.

Sa conjointe elle est sur repos. Ils essaient de la faire récupérer dû à des blessures un petit peu plus graves. Ils vont avoir beaucoup plus de travail à faire , ajoute-t-il au sujet de Danica Levesque.

Des proches décrivent les jeunes parents comme des gens qui voient l'avenir avec optimisme. Photo : John Morris

Le bébé de 6 mois, Noah, n’a subi que des blessures mineures. Il est actuellement avec la famille de Pierre-Luc Poirier.

Cependant, son frère de 2 ans, Kaleb, a eu moins de chance et reçoit des soins à l’Hôpital pour enfants IWK d’Halifax.

Les deux petits enfants, c'est comme un miracle, on pourrait dire. Les deux sièges d'auto étaient cassés , dit Pierre-Luc Poirier.

Grande générosité dans la communauté

Cet accident de la route ébranle les citoyens de la grande région de Campbellton. Plusieurs messages d’encouragement sont envoyés dans les médias sociaux, certains offrent des cadeaux et des dons pour la famille.

Des proches ont aussi lancé une campagne de sociofinancement, sur la plateforme GoFundMe, mercredi en début de soirée.

Vingt-quatre heures plus tard, plus de 35 000 $ avaient été amassés.

Pierre-Luc Poirier est le beau-frère de Mathieu Levesque. Il se dit très touché de constater la générosité de sa communauté en cette période difficile. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

C’est incroyable, c'est inexplicable. Il n’y a pas de mots pour expliquer la générosité , dit Pierre-Luc Poirier. On ne peut pas penser que tout le monde est là pour nous dans une petite communauté comme ça jusqu'au moment où est-ce que ça nous arrive. Qu'on voit comment on a de l'aide pis comment le monde est là pour nous.

Il n’y a pas vraiment de mots qui peuvent dire comment on est reconnaissant , insiste-t-il.

En plus de cette campagne de sociofinancement, d'autres levées de fonds pour soutenir les Lévesque ont démarré spontanément depuis la tragédie.

Un entrepreneur a par exemple amassé plus de 2000 $ grâce à un tirage.

On est deux jeunes de la région, on a une petite famille nous aussi, quand on a vu ça, ça nous a vraiment touchés. Mathieu c’est un gars qu’on apprécie , explique Jean-Philippe Lagacé, propriétaire de Sanfar Microbrasserie and Resort à Tide Head.

Jean-Philippe Lagacé est propriétaire de la microbrasserie Sanfar à Tide Head. Il a lancé une levée de fond pour venir en aide à la famille éprouvée. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Une quincaillerie, un restaurant et une garderie ont aussi lancé des initiatives, tout comme de nombreux entrepreneurs.

L’argent servira à soutenir la jeune famille à travers cette épreuve et la longue période de récupération qui pourrait suivre.

Ils vont avoir une grande récupération. Ils ont une belle ferme et ils ont beaucoup de projets. Mathieu c’est un gars familial , dit Pierre-Luc Poirier.

Le couple avait une petite ferme familiale à Val d’Amours. De nombreux amis retroussent leurs manches pour assurer l’entretien du lieu en attendant le retour de Mathieu et Danica.

