Fin du mandat des militaires dans les cliniques de vaccination de la Côte-Nord

Le mandat des membres des Forces armées canadiennes d’appuyer le gouvernement provincial dans le cadre de la distribution du vaccin contre la COVID-19 s’est terminé mercredi.

Depuis le 20 janvier, les militaires ont soutenu les équipes du Centre intégré de santé et de services sociaux (Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS ) de la Côte-Nord à l’accueil et à l’inscription de la population ainsi qu’à la désinfection dans les cliniques de vaccination.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS assure que le personnel est suffisant pour continuer à offrir les cliniques de vaccination avec et sans rendez-vous.

La directrice de la vaccination et responsable du dépistage pour le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord, Marie-Claude Quessy-Légaré, explique que même avec le départ des militaires, les cliniques sans rendez-vous peuvent être maintenues.

« Les cliniques du mois de janvier étaient à pleine capacité. » — Une citation de Marie-Claude Quessy-Légaré, directrice de la vaccination et responsable du dépistage pour le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord

La directrice de la vaccination et responsable du dépistage pour le CISSS de la Côte-Nord, Marie-Claude Quessy-Légaré. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

L’arrivée des Forces armées nous a permis d’ouvrir aussi des plages de sans rendez-vous, donc d'accueillir en plus grand nombre, mentionne-t-elle. Et même avec le départ des Forces, considérant la baisse d’achalandage dans les cliniques actuelles, on peut maintenir les cliniques sans rendez-vous.

Les militaires ont aidé à l’accueil et à l’inscription de la population ainsi qu’à la désinfection dans les cliniques de vaccination. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Les militaires fiers du déploiement

Les Forces armées canadiennes se disent satisfaites de leur intervention dans les deux cliniques de la région.

La vingtaine de militaires a été en mesure de voir l'impact de leur mission. Le caporal-chef réserviste des Fusiliers du Saint-Laurent à Rimouski, Kevin Gauvreau, qui était déployé à Sept-Îles, a vu une diminution du nombre de personnes qui venaient se faire vacciner.

Les premières journées, il y avait environ 400 à 500 personnes qui pouvaient passer par jour, explique le caporal-chef Gauvreau. Au fur et à mesure que les jours ont avancé, le nombre de patients a diminué. On était rendu à environ 100 personnes vers la fin. On s'est retirés parce qu'ils n'avaient plus besoin de nous.

À la fin de la mission, intitulée Vector, les militaires sont retournés à leurs bases respectives à Rimouski et à Saguenay.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin