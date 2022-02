Manifestation des camionneurs à Ottawa, un coup difficile pour le tourisme

L’industrie du tourisme vit un début d’année difficile dans la région d’Ottawa et de Gatineau. En plus des restrictions liées à la pandémie, la manifestation des camionneurs vient bouleverser la reprise des activités touristiques, à tel point que Tourisme Ottawa n’encourage pas les visiteurs à se rendre dans la capitale nationale pour le moment.

C’est en tout cas ce qu’a indiqué Jantine Van Kregten, la directrice des communications, dans une déclaration écrite envoyée à Radio-Canada.

« Nous n’avons pas de campagne encourageant les gens à "réserver maintenant" et nous n’en aurons pas tant que la manifestation n’aura pas été résolue. » — Une citation de Jantine Van Kregten, directrice des communications à Tourisme Ottawa

Tourisme Ottawa demande à ce que l’occupation du centre-ville cesse immédiatement et de façon pacifique.

[On] déplore les incidents d'incivilité et de haine qui ont eu lieu au centre-ville d’Ottawa au cours des derniers jours, et les perturbations qui ont forcé de nombreux commerces locaux à garder leurs portes fermées , peut-on lire dans la déclaration écrite envoyée à Radio-Canada.

Même son de cloche en Outaouais

Du côté de Tourisme Outaouais, la président-directeur général PDG Julie Kinnear, n'hésite pas à dire que la manifestation de camionneurs a un impact sur les deux rives.

On a à peu près 40% et plus de nos visiteurs qui proviennent de l’Ontario, dont d’Ottawa, donc les problèmes de circulation, ça affecte évidemment la traversée vers l’Outaouais , illustre-t-elle.

Les stations de ski ont notamment enregistré une baisse d'achalandage la fin de semaine dernière. Les gens ont annulé leurs leçons, ont demandé des remboursements pour leurs billets, sont arrivés en retard, etc. Il y a aussi des employés qui étaient incapables de se rendre au travail , ajoute Mme Kinnear, qui souhaite que la situation se rétablisse d'ici la fin de semaine.

Julie Kinnear, pdg de Tourisme Outaouais Photo : Radio-Canada

« On veut que les gens puissent se rendre en Outaouais sans problème. » — Une citation de Julie Kinnear, PDG de Tourisme Outaouais

D'autant plus qu'au Québec, comme en Ontario, cela nuit aux assouplissements qui sont entrés en vigueur au début de la semaine. Avec la réouverture des restaurants, on aimerait voir un retour à la normale , dit la président-directeur général PDG .

Harcèlement du personnel dans les hôtels

Le refus de porter le masque a entraîné plusieurs comportements répréhensibles dans les hôtels, explique Steve Ball, président de l’Association des hôtels d’Ottawa Gatineau.

Nous, on a des règles provinciales à suivre et on peut avoir des amendes si on ne les suit pas. Il y a eu des conflits avec le personnel et des propos injurieux , déplore M. Ball.

Le président de l'Association des hôtels d'Ottawa-Gatineau, Steve Ball. Photo : Radio-Canada

« C’est difficile pour le personnel, surtout pour ceux qui sont plus jeunes et qui débutent dans le métier. » — Une citation de Steve Ball, président de l’Association des hôtels d’Ottawa Gatineau

Steve Ball souligne que plusieurs hôtels ont renforcé leurs mesures de protection de la santé et de sécurité, tout cela afin de protéger leur personnel des visiteurs récalcitrants qui refusent de porter le masque.

La situation est similaire à Gatineau selon la président-directeur général PDG de Tourisme Outaouais. Il y a une hausse de l’achalandage, mais les hôteliers se heurtent à des gens qui ne veulent pas respecter les règles sanitaires, qui ne veulent pas porter leur masque, etc. Donc, même s’il y a un achalandage, c’est plus difficile pour eux de gérer en ce moment. Il y a beaucoup de confrontations avec les employés, du harcèlement , dit Julie Kinnear.

Outre le harcèlement, les hôteliers sont inquiets par rapport aux enjeux liés à la circulation au centre-ville.

Les stationnements des hôtels sont inaccessibles et donc on est très inquiet par rapport à la chaîne d’approvisionnement , précise le président de l’Association des hôtels d’Ottawa-Gatineau, en ajoutant que cela empêche aussi le personnel de pouvoir se rendre sur leur lieu de travail.

À lire aussi : Manifestation à Ottawa : comment se déplacer dans la capitale

Le canal Rideau demeure ouvert

Le canal Rideau est ouvert sur sa pleine longueur. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Le Service de police d’Ottawa gère présentement les opérations de circulation sur les routes de la Commission de la capitale nationale (CCN), mais la patinoire du canal Rideau demeure accessible.

Toutefois, il est préférable d’y entrer du côté sud, c’est-à-dire, par le lac Dow, note la Commission de la capitale nationale CCN dans une déclaration écrite.

La patinoire du canal Rideau a tout de même accueilli plus de 40 000 visiteurs la fin de semaine dernière, malgré la manifestation, souligne la Commission de la capitale nationale CCN , qui recommande néanmoins aux visiteurs d’éviter le centre-ville d’Ottawa, à l’instar des autres autorités de la région.

Depuis le début de la saison, la patinoire du canal Rideau a accueilli plus de 240 000 visiteurs.