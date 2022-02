Des étudiants critiquent l’enseignement en ligne à l’Université de l’Alberta

Les cours sont présentement offerts en ligne et le retour en présentiel est prévu le 28 février.

Par communiqué de presse, l'Association des étudiants de l’Université de l'Alberta indique que les étudiants sont mécontents de payer des centaines de dollars par cours pour regarder des vidéos YouTube vieilles de plusieurs années sans participer au cours .

Dans un sondage réalisé par l'Association des étudiants entre le 25 et le 31 janvier, une centaine d'étudiants ont fait état d’expériences négatives, notamment avec les contrôles en ligne lors d'examens. Certains ont déclaré que d’anciens enregistrements sont utilisés pour la plupart ou la totalité du contenu de leurs cours.

Pour Rowan Ley, président de l'Association des étudiants de l'Université de l'Alberta, l’Université a échoué dans sa tâche de maintenir une qualité d’enseignement acceptable. Les étudiants sont furieux et frustrés que la qualité de l'enseignement pour lequel nous avons payé n'ait pas été assurée au cours des trois dernières semaines .

« S'attendre à ce que nous fassions preuve de résilience sans une stabilité appropriée et des outils nécessaires pour réussir, c’est de la négligence. » — Une citation de Rowan Ley, président de l'Association des étudiants de l'Université de l'Alberta

Selon lui, la session en cours est particulièrement problématique. Nous avons constaté des problèmes en lien avec de la surveillance en ligne non autorisée, très invasive et discriminatoire... et un manque de mesures d'accessibilité pour les étudiants qui sont coincés dans d'autres fuseaux horaires ou qui ont un faible accès à Internet, sans que ce soit de leur faute , explique-t-il.

L’Université examine les demandes

Dans son communiqué de presse, l'Association met de l'avant 13 propositions pour améliorer la situation. Les étudiants demandent notamment de cesser l’utilisation de logiciels de surveillance en ligne lors d'examens.

Les étudiants en ont assez de la méfiance, de l'iniquité, de l'irresponsabilité, des dysfonctionnements, des exigences techniques excessives et des atteintes à la vie privée , est-il écrit dans le communiqué de presse.

Le doyen et vice-président de l’Université de l’Alberta, Steven Dew, a indiqué par communiqué que son bureau examine les plaintes des étudiants. Il encourage les étudiants à se tourner vers les ressources d’aides existantes.