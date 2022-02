Immersion en langue française, « un programme qui a fait ses preuves »

« Si on l’enlève, on régresse. » Bien qu’il admette que le programme d’immersion française « n’est pas parfait », Sébastien Poirier craint un recul important advenant son retrait. « Ce sont les élèves qui vont souffrir et selon moi, on va créer la même problématique qu’on avait dans les années 60 », s’inquiète ce doctorant de l’Université de Moncton, qui baigne dans l’enseignement du français langue seconde depuis plus de 15 ans.