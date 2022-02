Ariane Moffatt décide de quitter Facebook

Dans un message publié sur Facebook, Ariane Moffatt explique vouloir mettre un terme à [sa] relation malsaine avec celle qui porte les initiales FB .

Ça fait plus d'un an qu'on usurpe [...] mon image pour la déformer (lire amaigrir tout ce qui peut s'amaigrir sur mes photos), qu'on me fait dire des atrocités totalement à l'opposé de mes valeurs à propos de la perte de poids et de la santé, que je reçois des messages de milliers de personnes qui me demandent si mes pilules miracles fonctionnent... , a-t-elle écrit.

Ces agressions quotidiennes additionnées à la fosse aux critiques gratuites et dégradantes sur l'apparence physique des personnalités publiques qu'incarne Facebook dans une période où je ne peux même pas simplement pratiquer mon vrai métier de manière normale m'apparaissent complètement insensées et m'affectent plus profondément que je le croyais.

Celle qui précise qu'elle est sincèrement désolée pour ceux et celles qui se sont fait avoir a ajouté que l'équipe de Mo'fat Management continuera de publier des informations la concernant sur cette page Facebook, mais qu’elle ne la visitera plus.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Ariane Moffatt n’est pas la seule personnalité québécoise à voir sa photo et son nom utilisés frauduleusement par des publicités trompeuses sur Facebook. Le comédien Michel Charette a aussi été victime de ces pratiques.