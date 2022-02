Le trafic sera perturbé par des camionneurs dans le centre-ville de Winnipeg vendredi

Un convoi de camions anti-mesures sanitaires convergera vers le Palais législatif, vendredi matin, et perturbera le trafic et l'accès au centre-ville de la capitale manitobaine dès 9 h.

« On pense que de gros camions et véhicules arriveront en convoi et devraient rester pendant un certain temps », explique le Service de police de Winnipeg dans un communiqué.

La police ne sait pas quelles seront l'ampleur et la durée exacte de la manifestation. Elle pourrait gêner ou empêcher l'accès et la sortie du terrain du Palais législatif, des rues environnantes et des stationnements, précise la police.

La manifestation devrait entraîner d'importants embouteillages dans le centre-ville.

La police de Winnipeg confirme qu’elle travaille avec les organisateurs pour assurer que cette manifestation se déroulera pacifiquement, dans le respect du droit de manifester et de la sécurité publique.

Dans un communiqué interne, la greffière du secrétaire du cabinet de l’Assemblée législative, Patricia Chaychuk, a encouragé les employés et les parlementaires à travailler de chez eux vendredi.