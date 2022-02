Le député Bernard Généreux minimise la grogne au sein du Parti conservateur

Selon lui, le Parti conservateur du Canada PCC surmontera les divisions internes qui pointent entre une frange issue du conservatisme social, très présente dans l’ouest du pays, et une frange plus progressiste, que l’on retrouve principalement au Québec et dans les Maritimes.

On est des gens avec des différences, mais pas des différences qui sont à ce point éloignées qu’on ne peut pas être dans un même parti , assure-t-il.

« D’avoir un parti qui pense uniquement de la même façon, c’est qu’il y a anguille sous roche. » — Une citation de Bernard Généreux, député de Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup

Le député de Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup reconnaît cependant qu’une certaine froideur à l’égard du chef et de son entourage s’était installée lors d’une réunion précédente du caucus.

Il y a eu une accumulation de certains éléments à l'égard de la direction qui accompagne Erin O’Toole , dit-il, comme un euphémisme.

Il justifie le résultat du vote de confiance à l’encontre de son ancien chef par les inquiétudes quant aux appuis d’Erin O’Toole au sein de la population, qui seraient moins grands que les appuis dont bénéficierait le parti.

Retrouver une unité

Alors que son parti replonge dans une troisième course à la chefferie en six ans, le député de Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup n’est pas inquiet pour l’avenir du Parti conservateur du Canada PCC . Il croit que la force des conservateurs réside dans le vaste éventail de positions débattues par les membres.

Selon Bernard Généreux, le parti saura se relever et saisir cette opportunité pour aller de l’avant à l’intérieur du conservatisme canadien .

Bernard Généreux assure d’ailleurs qu’il se retrouve toujours dans le Parti conservateur du Canada. Il ne craint pas un décalage du parti vers des positions plus ancrées à droite.

Je pense que c’est important qu’on définisse bien les éléments qui nous unissent, explique-t-il. On a toujours été capable de s’unir sur des choses qui nous sont communes à tous, malgré nos différences.

« Est-ce qu’il y a une place pour le Québec dans le Parti conservateur? Oui, absolument. » — Une citation de Bernard Généreux, député de Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup

L’insatisfaction d’une frange du parti à l’égard des positions plus progressistes avancées par Erin O’Toole n’est pas nouvelle.

En 2021, l’ancien chef conservateur avait échoué à convaincre une majorité des membres de son parti de reconnaître l’existence des changements climatiques.

Lors des élections législatives de septembre dernier, Erin O'Toole était arrivé deuxième, empêchant les libéraux de Justin Trudeau, premiers, d'obtenir une majorité. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

De son côté, Bernard Généreux insiste sur le fait que le parti a des efforts d’adaptation à faire pour rejoindre les électeurs qui vivent en banlieue des grands centres, notamment dans le Grand Toronto, si les conservateurs veulent un jour revenir au pouvoir.

Pour reprendre l’avertissement d’Erin O’Toole, le Parti conservateur du Canada PCC ne doit pas devenir un Nouveau Parti démocratique NPD de droite, prévient-il.

On peut plaire à notre base électorale, mais on doit aussi plaire à l’ensemble des Canadiens et c’est comme ça qu’on devra se projeter dans le futur pour être sûr d’aller chercher le maximum d’électeurs à la prochaine élection.

L’élu bas-laurentien refuse de dire s'il a voté pour ou contre le maintien d'Erin O'Toole à la tête du parti conservateur. En 2020, il avait soutenu Peter Mackay à la course à la chefferie qui a vu Erin O’Toole remplacer Andrew Scheer.

Bernard Généreux dit souhaiter que le prochain chef soit nommé avant la prochaine rentrée parlementaire en septembre.

Il croit aussi que l'homme ou la femme qui héritera de ce poste devra être bilingue ou s'engager à le devenir rapidement.

Manifestations de camionneurs

Questionné sur le sujet de l’occupation du centre-ville d'Ottawa par des manifestants, Bernard Généreux souligne qu’il appuie le mouvement de camionneurs qui s’opposent à la vaccination obligatoire dans leur profession, tout en se dissociant des organisateurs de convois, dont certains appellent à l’abandon pur et simple de toutes les mesures sanitaires et au remplacement du gouvernement fédéral par un comité de citoyens.

Il qualifie l’occupation prolongée d’Ottawa par les manifestants de siège, et appelle Justin Trudeau à les rencontrer et trouver une solution politique à la situation.