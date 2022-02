Près de la moitié des Canadiens sondés ne veulent pas regarder les Jeux de Pékin

Selon le sondage de Research Co, 47 % des répondants ont l'intention de faire un effort conscient pour ne pas regarder les Jeux olympiques.

Les résultats indiquent également qu’une majorité de répondants britanno-colombiens (66 %) et québécois (66 %) sont en faveur du boycottage des Jeux d’hiver de Pékin.

Parmi les 1000 répondants canadiens, 72 % sont également d'avis que les athlètes qui veulent dénoncer la situation des droits de la personne en Chine pendant les Jeux de Pékin 2022 devraient pouvoir le faire, et ce, sans crainte de représailles de la part du Comité international olympique.

La campagne Score4rights demande par ailleurs aux athlètes qui montent sur le podium à Pékin de faire le signe du croissant avec la main en signe de solidarité avec les peuples persécutés par le gouvernement chinois.

L'enseignant d'origine ouïghoure Kabir Qurban souhaite que les athlètes qui montent sur le podium fassent un geste de solidarité envers la minorité musulmane du Xinjiang, les Tibétains et les Hongkongais. Photo : Ben Nelms/CBC

Appel aux boycott

Les militants sont nombreux à appeler tous les Canadiens à ne pas regarder les cérémonies d’ouverture, de fermeture et les compétitions sportives.

L’Association du Turkestan oriental du Canada qui dénonce le traitement de populations minoritaires, dont les Ouïghours, par le gouvernement chinois organise depuis plusieurs jours des manifestations à Vancouver, notamment devant le consulat chinois de Vancouver.

Les participants sont des personnes d’origine ouïgoure, tibétaine, hongkongaise, tawainaise et des Canadiens qui dénoncent le non-respect des droits de la personne en Chine , selon Turnisa Quira, porte-parole de l’Association.

« Nous demandons aux Canadiens de ne pas regarder les Jeux du génocide. » — Une citation de Turnisa Quira, porte-parole de l’Association du Turkestan oriental du Canada

Méthodologie : Le sondage a été effectué en ligne du 21 au 23 janvier 2022 auprès de 1000 adultes représentatifs des pourcentages d'âge, de genre et de régions du dernier recensement canadien. Il est impossible de calculer une marge d'erreur sur un sondage non probabiliste comme celui-ci. Toutefois, à titre de comparaison, s'il s'agissait d'un sondage probabiliste, la marge d'erreur serait de +/- 3,1 %, 19 fois sur 20.

Mises en garde

Des groupes de défense des droits de la personne avertissent cependant les athlètes que la dénonciation de la Chine pourrait mener à des gestes de la part des forces de l’ordre.

De plus, l’article 50 de la Charte olympique interdit toute manifestation ou propagande politique, religieuse ou raciale, une règle maintenue lors d’une révision en avril dernier.

Le Canada a annoncé en décembre un boycottage diplomatique des Jeux olympiques suivant l’exemple, entre autres, des États-Unis, de l’Australie et du Royaume-Uni, ce qui signifie qu’aucun représentant du gouvernement ne s’y rendra.

Au début du mois de février, la Chambre des communes a adopté une motion non contraignante qualifiant la répression au Xinjiang de génocide .

Ces deux événements ont soulevé la colère de Pékin, qui nie toute violation des droits de la personne sur son territoire et dénonce l'ingérence du Canada dans ses affaires intérieures.

Mouvements de protestation

Au-delà des revendications politiques, ces mouvements [de protestation] revêtent aussi une dimension d’expression d'identité et émotionnelle , explique Vincent Raynauld, professeur adjoint en communication politique à l'Emerson College de Boston, tout comme un désir de reconnaissance , qui doit être entendu par les pouvoirs publics .

Les groupes sociaux et les groupes d'intérêt sont plus présents à l'intérieur de la société civile, à l’inverse d’une époque où le politique était hégémonique , affirme Pierre Hamel, professeur titulaire en sociologie à l'Université de Montréal et spécialiste de l'étude de l'action collective et des mouvements sociaux.

