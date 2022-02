Apprendre le hockey tout en contribuant à la vie de quartier

Un père de famille organise avec d'autres parents des cliniques gratuites de hockey sur glace à l'extérieur dans un parc de Limoilou, à Québec. Une façon de rendre ce sport dispendieux et prenant plus accessible, tout en créant des liens dans le quartier.

Debout au milieu de la patinoire, avec ses lunettes fumées, Antoine Bouchard ne semble pas préoccupé par le froid glacial qui règne dehors. C’est avec le sourire aux lèvres qu’il donne des directives aux enfants qui ne sont pas tous solides sur leurs patins devant lui.

On fait une belle ligne, on va se réchauffer un peu , s’exclame le père de famille qui joue au hockey depuis qu’il est tout petit.

Chaque fin de semaine, le samedi, d’autres fois le dimanche et même les deux jours parfois, des dizaines d’enfants envahissent la patinoire du parc L’Anse-à-Cartier en matinée, pour participer à des entraînements de hockey informels.

Des dizaines d'enfants et leurs parents se rassemblent la fin de semaine afin de pratique leur hockey. Photo : Radio-Canada

M. Bouchard, l’instigateur avec sa conjointe, a eu l’idée alors qu’il voulait inscrire son garçon dans une équipe de hockey organisée.

On s'est rendu compte que premièrement à 6 ans tu apprends plus à patiner qu'à jouer au hockey, puis deuxièmement c'était très impliquant au niveau des fins de semaine. [...] Je me suis dit peut-être que ça serait plus pertinent de le faire nous-mêmes , explique l’entrepreneur général dans l’industrie de la construction.

Antoine Bouchard, le papa derrière le projet de cliniques de hockey gratuites à Limoilou. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Rapidement, un groupe chat messenger avec des parents du quartier a été créé. L’idée a plu et a fait boule de neige.

C’est dans un esprit communautaire et dans l'esprit de rassembler puis d'aider des jeunes qui n'auraient pas joué au hockey nécessairement , résume Antoine Bouchard.

Ainsi, le groupe se rassemble chaque semaine depuis janvier, sans aucune obligation, pour faire des exercices classiques de hockey avant de jouer une petite partie. Certains parents participent, alors que d’autres boivent du café ensemble à côté de la patinoire.

Entraide au coeur de l'activité

On a des enfants de peut-être 4 ans à 12-13 ans. On a tous les genres, des garçons, des filles. Alors on s'adapte avec le groupe qu'on a selon la journée, pis on essaie que tout le monde trouve son compte pis ait du plaisir là-dedans , soutient M. Bouchard.

Les parents ont même décidé de créer un chandail à l’effigie du quartier, qu’ils devraient recevoir dans les prochaines semaines.

Antoine Bouchard aide un enfant qui a de la difficulté à patiner. Photo : Radio-Canada

Mais l’idée d’avoir du plaisir sans compétition officielle ou obligation reste centrale dans le projet.

C'est quand même cool de revenir un peu à la genèse de ce que c'était le hockey sur glace à l'époque , commente M. Bouchard, se remémorant toutes ces soirées sans pression passées à la patinoire lorsqu’il était plus jeune.

Le père de famille espère que son initiative inspirera d’autres quartiers de la vieille capitale à faire de même. Et il le faudrait, puisqu’il avoue que les places commencent à être limitées dans ses cliniques.