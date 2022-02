Les assouplissements sanitaires raniment l’industrie touristique en Gaspésie

Après avoir craint que la saison soit catastrophique avec les mesures plus drastiques annoncées pendant le temps des Fêtes, l’industrie touristique vit maintenant d’espoir.

Le téléphone a recommencé à sonner chez Hôtel et cie à Sainte-Anne-des-Monts. Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Jusqu’à maintenant, c’était vraiment triste. On a eu vraiment beaucoup d’annulations dues aux fameuses mesures , déplore Daniel Gasse, directeur général d’Hôtel et cie à Ste-Anne-des-Monts.

« Avec les assouplissements et la belle bordée de neige qu’on a eue, le téléphone sonne enfin. C’est des réservations de dernière minute, mais je crois qu’on va avoir une belle saison. » — Une citation de Daniel Gasse, directeur général d’Hôtel et cie à Ste-Anne-des-Monts

Daniel Gasse, directeur général d’Hôtel et cie à Ste-Anne-des-Monts Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Les motoneigistes représentent le gros de sa clientèle.

Après la levée partielle des mesures, Jason Harrisson, un motoneigiste de Montréal a tout de suite fait le nécessaire pour faire le tour de la Gaspésie.

D’avoir le privilège de se faire servir et de s’asseoir et relaxer, c’est bien apprécié, commente-t-il. Pour la motoneige, si tu es obligé de manger dehors, ça te coupe pas mal l’envie d’en faire.

Pour lui, c’est la meilleure période de l’hiver. À ce temps-ci, faudrait être malchanceux pour frapper de mauvaises conditions , estime-t-il.

Sourire aux lèvres, ces motoneigistes montréalais repartent à la découverte des sentiers de la Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Février et mars plus populaires

Toutefois, de façon plus générale, une tendance semble se confirmer depuis quelques années en termes de réservations. Les mois de février et mars sont de plus en plus prisés par les clients.

C’est du moins ce qu’observe Émilie Leblanc-Laberge, propriétaire de l’entreprise Évasion Nature à Petite-Vallée, qui accompagne et héberge les amateurs de plein air.

Pour toutes les activités de plein air hivernales, les gens vont y aller plus vers la deuxième semaine de février, mars , mentionne-t-elle.

Elle dit avoir constaté les effets des assouplissements des mesures sanitaires aussitôt qu’ils ont été annoncés.

Les gens ont pris de l’information, mais les réservations se sont faites à partir du moment où le gouvernement a annoncé l’ouverture des salles à manger et le fait qu’on pourra être deux bulles familiales dans une même maison , constate-t-elle.

Émilie Leblanc-Laberge, propriétaire de l’entreprise Évasion Nature à Petite-Vallée Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Du plein air, c'est agréable tout seul, mais ce l’est en famille, entre amis, souligne-t-elle. Avec les mesures sanitaires, ça ralentit les ardeurs pas mal. Là, les gens vont pouvoir se retrouver, entre deux bulles familiales, autour d’une table de restaurant. C’est plus invitant , admet-elle.

Pour sa part, le directeur général du parc de la Gaspésie, Pascal Lévesque, n’a pas nécessairement vu de baisse puisque janvier est toujours plus tranquille au parc.

Ascension du mont Ernest-Laforce en raquettes Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Depuis plusieurs années, nous vivons la même courbe d’achalandage, explique-t-il, soit une période de fort achalandage pour la période des Fêtes, suivie d’un mois plus tranquille combiné à une reprise de plus forts achalandages à la mi-février et ce jusqu’à fin mars.

Selon lui, les conditions météorologiques plus clémentes et les heures d’ensoleillement plus longues jouent un rôle dans le choix de février et mars.

D'après le reportage de Bruno Lelièvre