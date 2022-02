Légère baisse des hospitalisations liées à la COVID-19 sur la Côte-Nord jeudi

Jeudi, 39 patients hospitalisés dans les installations du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord sont déclarés positifs à la COVID-19.

Cela représente une baisse de quatre hospitalisations par rapport au bilan quotidien de la veille.

Deux nouvelles éclosions à Baie-Comeau

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS déplore cependant 13 éclosions au sein de ses établissements. Deux nouvelles éclosions s'ajoutent ainsi à la liste. Il s'agit d'une éclosion au premier étage du Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Boisvert de Baie-Comeau et d'une autre au sein du personnel d'entretien à l'Hôpital Le Royer de Baie-Comeau.

Quant à l’éclosion au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD des Bergeronnes, elle est maintenant terminée.

Le nombre de cas actifs détectés par les tests de dépistage test d'amplification en chaîne par polymérase PCR s’élève à 742, soit 69 cas actifs de plus que mercredi.

Une éclosion de cas de COVID-19 est d’ailleurs en cours au pénitencier de Port-Cartier où 22 détenus de l’établissement à sécurité maximale ont contracté la COVID-19.