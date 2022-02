Le Yukon commencera à assouplir ses restrictions sanitaires samedi

À partir du 5 février, les sports d’équipe pour les jeunes de moins de 19 ans pourront reprendre à 50 % de la capacité du lieu, jusqu'à un maximum de 25 personnes.

Dès le 12 février, ce sera la même chose pour les sports d'équipe pour les adultes.

La semaine prochaine, nous espérons également être en mesure d’autoriser les rassemblements intérieurs privés à 10 personnes toujours, mais sans limite sur le nombre de foyers , explique le premier ministre.

Pendant la semaine suivante, le gouvernement espère pouvoir augmenter la limite sur les rassemblements intérieurs organisés à 50 % de la capacité du lieu et autoriser les groupes de six personnes dans les bars et restaurants, sans leur imposer la limite des deux foyers.

Enfin, si les chiffres des contaminations et des hospitalisations n’augmentent pas, à partir du 1er mars, les bars et restaurants pourraient ne plus avoir de contraintes sur leurs horaires d'ouverture. Actuellement, ils doivent cesser leur service à 22 h.

Ces assouplissements seront peut-être amenés à changer si les indicateurs de santé publique changent , précise Sandy Silver.

Dix-septième et dix-huitième décès

Le premier ministre a par ailleurs fait savoir que deux Yukonnais avaient récemment perdu la vie à cause de la COVID-19, ce qui amène à 18 le nombre total de décès depuis le début de la pandémie.

Le Dr André Corriveau, médecin hygiéniste en chef par intérim des Territoires du Nord-Ouest qui remplaçait son homologue yukonnaise, la Dre Catherine Elliott à la conférence de presse, a fait savoir que la plupart des éclosions dans les centres de soins de longue durée du territoire étaient terminées.

Les protocoles en cas d’éclosion restent en place dans l’une des maisons du centre de Whistle Bend jusqu’au 2 mars.

Il a aussi indiqué que la Dre Elliott et son équipe recommandent désormais une troisième dose de vaccin pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans, six mois après leur deuxième dose.

Le Yukon offrira aussi une troisième dose de vaccin aux enfants modérément à sévèrement immunocompromis âgés de 5 à 11 ans qui ont eu leur deuxième dose au moins 28 jours plus tôt.

Par ailleurs, l’état d’urgence, déclaré le 8 novembre dernier, a été reconduit pour 90 jours.

Il pourrait cependant être levé avant si la situation sanitaire s’améliore, selon les autorités de santé publique.

Le Yukon compte, au 3 février, quatre hospitalisations dues à la COVID-19. En moyenne, sur les sept derniers jours, 21,9 nouveaux cas ont été détectés. Le taux de positivité se situe à 40,2 % sur les trois derniers jours.