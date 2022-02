Reprise des matchs : le mouvement #OnVeutJouer résonne jusqu’en Outaouais

Je pense que c’est une très belle initiative. C’est un très bon message, positif. En fin de compte, on fait cela pour la santé mentale et physique de nos jeunes , affirme l’entraîneur-chef de l’Intrépide de Gatineau, Martin Lafleur.

Ça a assez duré. On veut que ce soit fait dans un contexte sécuritaire. Nos joueurs sont tous doublement ou triplement vaccinés et suivent toutes les règles , renchérit son homologue Steve Lauzon, des Flames de Gatineau.

Steve Lauzon, des Flames de Gatineau, n'a pas dirigé ses hommes de 17 à 21 ans derrière le banc depuis le 19 décembre

Ce sont les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières qui ont été les premiers à répandre ce message. Hockey Mauricie a rapidement suivi. Claudine Bourgeois, directrice des communications de Hockey Outaouais, on soutient le mouvement à 100 % , assure-t-elle.

On est derrière toutes les initiatives qui peuvent aider la reprise des matchs. On a hâte!

«C'est démoralisant pour les jeunes. [...] Si, au moins, on pouvait jouer quelques matchs», plaide Claudine Bourgeois

L’entraîneur-chef des Patriotes, Marc-Étienne Hubert, a notamment déploré l’incohérence de la reprise des matchs, qui varie d’un niveau à l’autre. C’est également le cas en Outaouais. Par exemple, les Olympiques de Gatineau (LHJMQ) vont renouer avec la compétition vendredi après avoir repris l’entraînement en équipe le 18 janvier sans aucune restriction.

La même journée, les joueurs de l’Intrépide de Gatineau ont pu sillonner la patinoire en portant leur masque. Encore aujourd’hui, ceux des Flames de Gatineau doivent s’entraîner en petits groupes.

Le moral des joueurs à son plus bas niveau

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les entraîneurs ont vu le moral de leurs athlètes changer avec les aléas des mesures sanitaires. Chaque reprise est synonyme de joie. Chaque fermeture est difficile, surtout lorsqu’elle se prolonge.

Martin Lafleur et ses adjoints font tout ce qu’ils peuvent pour garder leurs jeunes souriants et motivés, mais cela est particulièrement difficile par les temps qui courent. La santé mentale, ce n’est pas un mythe, on la vit sur le terrain. Dernièrement, j’ai vu et senti des choses que je n’avais pas vues depuis deux ans. Les jeunes sont anxieux et se posent beaucoup de questions , observe celui qui en est à son deuxième séjour à la barre de l’Intrépide.

Le dernier match des adolescents de 15 à 17 ans de Martin Lafleur remonte au 11 décembre, une victoire par jeu blanc face aux Estacades de Trois-Rivières

« Le hockey, c’est une école de vie. On vit des joies, des déceptions et de l’adversité. C’est au-delà du classement et des points, c’est [le besoin de] retrouver une vie normale, des buts et des motivations. » — Une citation de Martin Lafleur, entraîneur-chef, Intrépide de Gatineau

Des propos qui ont trouvé écho auprès de Steve Lauzon. C’est surtout difficile pour ceux qui étaient là l’an dernier. Je pense à notre capitaine, Zacharie Cloutier. À 18 ans, il n’a pas pu jouer ses séries. À 19 ans, il n’a pas joué un seul match. Cette année, il s’est blessé avant de pouvoir jouer [16 matchs].

« C’est difficile pour les entraîneurs et pour les joueurs, et pas seulement au hockey. C’est comme ça dans tous les sports. » — Une citation de Steve Lauzon, entraîneur-chef, Flames de Gatineau

Est-ce le bon moment de jouer?

Le microbiologiste et enseignant au Cégep de l’Outaouais, Patrick Fillion, est d’avis qu’il y a moyen de permettre aux athlètes de jouer à nouveau des matchs et de prendre part à des compétitions, et ce, dans un environnement sécuritaire, chose qui ferait le plus grand bien à tous les participants .

Les sportifs doivent être vaccinés adéquatement pour pouvoir jouer. Déjà, on a des efforts pour limiter les risques d’une propagation. On pourrait aussi utiliser des tests rapides avant les matchs pour s’assurer que les joueurs ne soient pas infectés.

Patrick Fillion, microbiologiste et professeur de biologie au Cégep de l'Outaouais

Ailleurs au pays, bon nombre de provinces ont déjà donné le feu vert pour la reprise des matchs. C’est également le cas de l’autre côté de la rivière des Outaouais. Pour Patrick Fillion, cela peut être un indice que l’activité puisse se faire sans que ce soit une source de problèmes et d’éclosions , a expliqué celui qui réitère l’importance d’être attentif au variant Omicron et à son sous-variant BA.2.

« Dans un endroit comme un aréna ou un gymnase, il y a beaucoup d’espace. La quantité d’air dans le bâtiment est assez grande, ce qui limite les risques de contamination. » — Une citation de Patrick Fillion, microbiologiste

