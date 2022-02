Crosby, Stills, Nash et Young réunis dans leur opposition à Spotify

Autrefois réunis au sein d'un groupe resté mythique, David Crosby, Stephen Stills et Graham Nash ont annoncé mercredi avoir demandé le retrait de leur musique de Spotify, à l'instar de leur ex-compagnon Neil Young, qui a provoqué le mouvement la semaine dernière.

Nous apportons notre soutien à Neil et sommes d'accord avec lui : le balado de Joe Rogan sur Spotify est de la désinformation dangereuse , écrivent dans un communiqué les trois musiciens de folk rock dont le groupe, Crosby, Stills, Nash and Young, avait été créé en Californie en 1968.

Leur ancien complice l'Américano-Canadien Neil Young a accusé Spotify de faire de la désinformation sur la pandémie de COVID-19 en hébergeant le balado du populaire et controversé Joe Rogan, et a demandé à la plateforme de diffusion en continu, le 26 janvier, de retirer sa musique.

Tout en étant attachés à l'expression d'opinions différentes, diffuser en toute connaissance de cause de la désinformation pendant cette pandémie mondiale a des conséquences meurtrières , estiment Crosby, Stills et Nash.

Tant qu'on n'agira pas réellement pour montrer qu'il doit y avoir un équilibre entre le [bien-être de] l'humanité et le commerce, nous ne voulons pas que notre musique – ou celle que nous avons jouée ensemble – soit sur cette même plateforme , concluent-ils.

Un mouvement contre Spotify

Neil Young a été suivi dans son opposition à Spotify par la chanteuse canadienne de folk Joni Mitchell et le grand chansonnier québécois Gilles Vigneault. Un mouvement de désabonnement à Spotify a pris son envol par la suite sur les réseaux sociaux.

Le prince britannique Harry et son épouse américaine Meghan Markle – qui ont signé avec la plateforme un accord estimé à 25 millions de dollars américains (31,7 millions de dollars canadiens) – ont exprimé leurs inquiétudes auprès du géant de la diffusion en continu.

Pour tenter d'éteindre l'incendie, Spotify a annoncé des mesures, dimanche, telle que l'introduction, dans tous ses balados évoquant la COVID-19, de liens qui guideront ses utilisateurs et utilisatrices vers des informations factuelles et scientifiquement sourcées, selon son PDG, Daniel Ek.

Au gré de leurs multiples séparations et réunifications à deux, trois ou quatre, Crosby, Still, Nash et Young – âgés de 76 à 80 ans – ont marqué l'histoire du folk rock de la fin des années 1960 aux années 2010. Ils se sont notamment produits lors du légendaire festival de Woodstock en août 1969.