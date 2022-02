COVID-19 : neuf décès à Ottawa et Gatineau

Alors que les hospitalisations diminuent très lentement, on compte six décès à Ottawa et trois à Gatineau.

À Ottawa, 75 personnes sont toujours hospitalisées, dont 12 aux soins intensifs. C’est légèrement moins que la veille alors que 89 personnes étaient hospitalisées, dont 13 aux soins intensifs.

Santé publique Ottawa (SPO) rapporte également six nouveaux décès, ce qui porte à 706 le nombre de morts depuis le début de la pandémie. Rien que cette semaine, 16 Ottaviens sont décédés de la COVID-19.

Selon les données de Santé publique Ottawa SPO , 309 infections ont été répertoriées depuis mercredi. Il y aurait également 2201 cas actifs au sein de la population.

On indique que 104 éclosions de cas sont en cours dans les établissements de soins, c’est quatre de plus que la veille. Parmi celles-ci, 32 touchent les hôpitaux, 32 les maisons de retraite et 21 du côté des maisons de soins de longue durée.

Dans toute la province, on constate une autre baisse des hospitalisations. Il y a 142 hospitalisations de moins que la veille, y compris une baisse de 14 patients aux soins intensifs. Toutefois, 75 morts et 4098 cas s’ajoutent au bilan.

Trois décès en Outaouais

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) fait état de 57 hospitalisations en lien avec la COVID-19. Parmi celles-ci, on compte huit personnes aux soins intensifs.

L'Institut national de santé publique du Québec INSPQ indique également que trois décès ont été constatés en Outaouais ce qui porte à 269 le bilan des morts.

On compte 33 486 cas de coronavirus en Outaouais depuis le printemps dernier, c’est une augmentation de 116 par rapport à la veille. On dénombre également 1286 cas actifs parmi la population.

Du côté du Québec, on recense 93 hospitalisations de moins et 42 décès supplémentaires liés à la COVID-19, de même que 3592 nouveaux cas déclarés par tests PCR.

Dans un courriel, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais a indiqué que, dès jeudi, la population âgée de 5 ans et plus peut recevoir sa 1re, 2e ou dose de rappel aux cliniques de vaccination sans rendez-vous .

Le Palais des Congrès de Gatineau, le Centre communautaire de Buckingham et le Centre récréatif Campbell's Bay sont prêts à accueillir les gens qui n'ont pas de rendez-vous, selon leurs heures d'ouverture respectives.