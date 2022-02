La fin de la Station spatiale internationale prévue en 2031

Situé au large des côtes chiliennes, à 2688 km des terres émergées les plus proches, Point Nemo accueille déjà les restes de 250 à 300 satellites et autres débris spatiaux, dont ceux des stations soviétique Mir et chinoise Tiangong.

C'est l'endroit le plus éloigné de toute civilisation humaine que l'on puisse trouver sur le globe , explique la NASA.

Repères La construction de la SSI s’est échelonnée de 1998 à 2011, et des humains y sont présents depuis novembre 2000. Plus de 3000 études y ont été menées en microgravité.

Le rapport de la NASA, qui décrit la transition des activités de la SSI vers des projets menés par le secteur privé, est publié quelques semaines après l’engagement de l'administration Biden à prolonger les activités de la station jusqu'en 2030.

Cette prolongation nécessite encore l’approbation du Congrès américain et des autres pays partenaires, dont le Canada, le Japon et la Russie.

Transition vers le secteur privé

La NASA explique dans un communiqué que l’objectif est maintenant de créer un environnement favorable au secteur privé en orbite terrestre basse . Le secteur privé est techniquement et financièrement capable de développer et d'exploiter des liens commerciaux en orbite terrestre basse, avec l'aide de la NASA , affirme Phil McAlister, directeur des vols commerciaux à la NASA.

Dans les dernières années, la NASA a accordé des fonds à trois entreprises pour qu'elles développent des concepts de stations spatiales. Elle espère qu’un de ces projets pourra prendre la relève de la SSI avant sa fin annoncée.

La NASA espère à l'avenir envoyer des astronautes et poursuivre la recherche orbitale en achetant de l'espace sur des vaisseaux spatiaux privés.

L’agence estime que cette transition du public au privé lui permettra d'économiser 1,3 milliard de dollars américains uniquement pour l’année 2031. De l’argent qui pourra, selon elle, être investi dans l’exploration de l'espace lointain.