Gagner, à quel prix?

Dans quelques jours, Antoine Gélinas-Beaulieu s’élancera sur l’anneau de patinage de vitesse, à Pékin. Peu importe sa position au fil d’arrivée, il aura gagné. Le chemin pour se rendre aux Jeux olympiques aura été long et parsemé d'embûches.

Pendant des années, il a été victime d’intimidation et d’autres formes de violence psychologique au sein de l’équipe nationale de courte de piste. Le coach nous faisait faire des entraînements inhumains , décrit-il. Il essayait de nous casser.

Anxiété, étourdissements, hyperventilation, crises d’asthme. La violence psychologique vécue par le patineur se manifestait physiquement. L’entraîneur me pointait du doigt et me ridiculisait , se souvient-il. Il disait devant les autres que je n’étais pas capable.

Gretchen Kerr, doyenne de la Faculté de kinésiologie et d'éducation physique à l'Université de Toronto. Photo : Radio-Canada

Antoine Gélinas-Beaulieu est loin d’être le seul. À l’Université de Toronto, Gretchen Kerr, doyenne de la Faculté de kinésiologie et d’éducation physique, a mené un sondage auprès de membres actuels ou retraités d’équipes nationales canadiennes. Les trois quarts des athlètes ont rapporté qu’ils avaient vécu au moins un épisode de violence psychologique au cours de leur carrière , résume-t-elle. Le quart en avait vécu sur une base continue.

Nombreux sont ceux qui ont subi des cris de colère. D’autres ont été poussés à s’entraîner lorsqu’ils étaient blessés ou épuisés. D’autres encore ont été rabaissés ou humiliés.

Majoritairement, les athlètes ont identifié leur entraîneur lorsqu’on leur a demandé d’où venait la violence psychologique.

Les plus jeunes aussi

À l’Université Laval, la professeure Sylvie Parent, titulaire de la Chaire de recherche Sécurité et intégrité en milieu sportif, a mené une enquête similaire, mais chez les jeunes sportifs. Les athlètes sondés, tous des Québécois, étaient âgés de 14 à 17 ans. Près de 80 % des répondants ont dit qu’ils avaient vécu au moins une forme de violence psychologique au cours de leur cheminement sportif.

Parmi les principaux facteurs de risque identifiés par la professeure, la spécialisation hâtive ressort du lot. Les jeunes qui se consacrent exclusivement à une discipline avant l’âge de 12 ans et qui pratiquent leur sport au moins huit mois par année s’exposent davantage , souligne-t-elle. Ils sont plus isolés et passent beaucoup de temps loin de leur famille.

Sylvie Parent est titulaire de la Chaire de recherche Sécurité et intégrité en milieu sportif, à l'Université Laval. Photo : Radio-Canada

Les études de Gretchen Kerr et de Sylvie Parent doivent être mises en perspectives. Dans les deux cas, il s’agit d’échantillons de convenance. C’est-à-dire que les athlètes qui ont reçu les sondages étaient libres d’y répondre ou non. Cela crée forcément un biais. Les athlètes victimes de violence étaient sûrement plus susceptibles de répondre. Il reste que les chiffres sont alarmants.

La violence normalisée

Si la violence psychologique est aussi courante dans le monde du sport de compétition, c’est parce qu’elle est normalisée. Certains coachs croient qu’il faut être dur envers les athlètes , dit Sylvie Parent. Ils ont l’impression qu’il faut les démolir pour les rendre plus forts mentalement.

Les athlètes acceptent ces comportements, constate Gretchen Kerr. Ils croient que ça va les aider à atteindre le podium ou à réaliser leur rêve, dit-elle. Ils apprennent à vivre avec.

Antoine Gélinas-Beaulieu, patineur de vitesse. Photo : Radio-Canada

Parmi les athlètes sondés par l’Université de Toronto, seulement 15 % de ceux qui avaient subi de la violence avaient dénoncé les abus.

« Ceux qui avaient vécu de la violence psychologique ne considéraient pas que c’était de l’abus. » — Une citation de Gretchen Kerr, doyenne de la Faculté de kinésiologie et d’éducation physique de l'Université de Toronto

Pour les autres formes de violences, comme la violence sexuelle ou physique, les athlètes ne savaient pas où se tourner. Plus encore, ils craignaient les répercussions , note également Mme Kerr.

Antoine Gélinas-Beaulieu peut en témoigner. Il n'y avait aucun accès à l'aide , dit-il, en évoquant la période où il faisait partie de l’équipe de patinage sur courte piste. Vraiment zéro. Le psychologue sportif qui était là n'était pas un psychologue. Il faisait de la préparation psychologique. Son but, c'était de nous amener à la performance.

« Quand je me confiais à cette personne-là, elle allait divulguer l'information aux dirigeants et au coach. Après, je recevais des sanctions. » — Une citation de Antoine Gélinas-Beaulieu, patineur de vitesse

En 2012, Antoine Gélinas-Beaulieu a pris sa retraite du patinage sur courte piste. Mais les symptômes d’anxiété et de dépression l’ont poursuivi pendant des années.

Des tonnes d’études font clairement le lien entre le fait d’avoir été victime de violence psychologique et les problèmes de santé mentale , dit Gretchen Kerr. Ça peut prendre la forme d’anxiété, de dépression, de conflits interpersonnels, de troubles alimentaires ou d’idées suicidaires.

Changement de culture

Gretchen Kerr croit qu’il faut remettre les compteurs à zéro. Il faut changer la culture dans le monde du sport et revoir ses structures. Le sport au Canada est géré de façon autonome. Les fédérations ne répondent pas aux normes qui existent ailleurs dans la société. Si les professeurs à l’école se comportaient comme certains entraîneurs, les conséquences seraient très différentes.

La chercheuse suggère de professionnaliser le métier d’entraîneur en imposant des formations et en instaurant un organisme de réglementation. Autrement, les entraîneurs, qui sont souvent d’anciens athlètes, risquent de reproduire ce qu’ils ont subi.

Antoine Gélinas-Beaulieu et son nouvel entraîneur. Photo : Radio-Canada

Gretchen Kerr a commencé à travailler avec l’Association des entraîneurs de l’Ontario. Elle leur enseigne à motiver les athlètes autrement qu’en les punissant, ou à promouvoir la forme physique sans dénigrer l’apparence de quiconque.

Récoltera-t-on autant de médailles en prenant soin de la santé mentale des athlètes? Pourra-t-on concurrencer les pays qui mettent une pression indue sur ceux qui participent aux Jeux olympiques? Gretchen Kerr est persuadée que oui. Même si on ne pouvait pas concilier santé mentale et performance – et je ne crois pas que ce soit le cas – voudrait-on vraiment causer autant de tort aux jeunes athlètes, connaissant les impacts sur la santé mentale?

Sortir du tunnel

En 2015, Antoine Gélinas-Beaulieu s’est joint à l’équipe de patinage de vitesse sur longue piste, avec un nouvel entraîneur, plus respectueux et plus empathique. La route a été longue pour reprendre confiance en lui, mais avec de l’aide, il a tranquillement appris à gérer ses symptômes d’anxiété et de dépression.

Antoine Gélinas-Beaulieu à l'entraînement. Photo : Radio-Canada

En décembre dernier, il s’est qualifié pour les Jeux olympiques. À Pékin, il ne compte pas courir pour les médailles. Il le fera pour le plaisir de la compétition et de la vitesse.

« Ça a été long, mais nécessaire. Aujourd’hui, non seulement je performe, mais je suis heureux. » — Une citation de Antoine Gélinas-Beaulieu, patineur de vitesse

