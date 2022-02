Centrafrique : l’UE suspend la formation des soldats et dénonce la mainmise de Wagner

Le 15 décembre, le commandant de la mission de formation de l'Union européenne UE en Centrafrique (EUTM-RCA), le général français Jacques Langlade de Montgros, avait annoncé à l'Agence France-Presse AFP la suspension temporaire de cette formation en raison du contrôle exercé par les mercenaires de Wagner sur les Forces armées centrafricaines (FACA) .

Plusieurs centaines de paramilitaires russes, qui ont mené une contre-offensive massive contre la rébellion depuis plus d'un an aux côtés de l'armée, ont été accusés notamment par l'Organisation des Nations unies ONU de violation des droits de la personne, tout comme les soldats centrafricains et les rebelles.

La première condition, c'est d'avoir la garantie que les unités que nous entraînons ne sont pas employées par Wagner, mais sont employées dans le cadre régalien de l'emploi des forces armées nationales , a déclaré jeudi à Bangui le vice-amiral français Hervé Bléjean, directeur général de l'état-major de l'Union européenne UE (EMUE).

Interrogé sur les conditions d'une éventuelle reprise de la formation des forces armées centrafricaines FACA , il s'exprimait dans une conférence de presse juste avant une cérémonie de passation du commandement de l'mission de formation de l'UE en Centrafrique EUTM-RCA des mains du général Montgros à celles du général belge Jacky Cabo.

Instructeurs non armés

Moscou ne reconnaît officiellement la présence que de 1135 instructeurs non armés dans ce pays en guerre civile depuis 2013.

Moi, je ne parle pas d'instructeurs russes , a asséné le vice-amiral Bléjean, poursuivant : ce qui nous gêne, ce sont les mercenaires [...] qui ne respectent pas les valeurs républicaines qui sont prônées par le président de la République centrafricaine Faustin Archange Touadéra.

Sous un soleil de plomb, et en présence du chef de l'État qui n'avait pas assisté à la conférence de presse, le drapeau de l'Union européenne UE a été échangé par les deux officiers généraux au camp Moana, base de l'mission de formation de l'UE EUTM jouxtant l'aéroport de Bangui.

« Les 2500 mercenaires de Wagner, qui sont russes pour certains, mais pas seulement, ne peuvent pas être assimilés à des forces régaliennes de la Russie, ce sont des mercenaires. » — Une citation de Vice-amiral Hervé Bléjean, directeur général de l'état-major de l'UE

Quelque 70 instructeurs européens sont rentrés temporairement dans leurs pays respectifs mi-décembre. L'mission de formation de l'UE EUTM , avec encore 230 militaires fin 2021, avait formé jusqu'alors, depuis 2016, plusieurs milliers de soldats. Il reste actuellement une centaine de militaires européens qui se concentrent pour l'heure sur le conseil stratégique à l'armée.