Légère hausse des hospitalisations en lien avec la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Vingt Bas-Laurentiens sont alités à l’heure actuelle, dont deux se trouvent aux soins intensifs selon les données transmises par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS).

Il s’agit cependant d’une nette amélioration comparativement à la semaine dernière alors les hôpitaux de la région ont soigné jusqu’à 35 patients atteints de la COVID-19.

Actuellement, 2637 personnes sont hospitalisées dans la province de Québec pour traiter une infection à la COVID-19, dont 191 aux soins intensifs, en baisse de 13 depuis la veille.

Omicron toujours bien présent

La contagion est toutefois loin de s’essouffler alors que le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS confirme que 109 nouveaux cas positifs ont été répertoriés dans la région au cours des dernières 24 heures. Cinq cas ont cependant été retranchés du bilan global.

Encore une fois, ce sont les Municipalité régionale de comté MRC les plus populeuses qui accusent le plus grand nombre d’infections. Celle de Rivière-du-Loup en dénombre 30, alors que celle de Rimouski-Neigette en compte 25 de plus sur son territoire.

Nombre de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent Nombre de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent MRC du Bas-Saint-Laurent Nombre de cas Kamouraska 1474 (+10) Rivière-du-Loup 3037 (+30) Témisocuata 1246 (+11) Les Basques 513 (+4) Rimouski-Neigette 3231 (+25) La Mitis 1061 (+10) La Matanie 984 (+12) La Matapédia 1124 (+7) Indéterminés 3 (-5)

Même si les tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR sont désormais réservés à une clientèle restreinte, les équipes des centres de dépistage du Bas-Saint-Laurent ont réalisé 679 tests au cours de la journée de mercredi.