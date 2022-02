Manifestation à Ottawa: l’étau budgétaire se resserre autour des commerçants

Les appels à l’aide commencent à se faire entendre de plus en plus fort à Ottawa, alors que des travailleurs et des commerçants privés de leur revenu à cause de la manifestation se demandent comment ils vont pouvoir payer leurs factures si la situation perdure.

Claude Bonnet propriétaire des restaurants Moulin de Provence raconte qu’il a dû fermer ses deux succursales situées au centre-ville d’Ottawa par précaution et pour une raison de sécurité.

On sentait une tension qui était évidente. Physiquement, c’était mieux de fermer pour éviter certains problèmes , a-t-il expliqué en entrevue. Par bon sens, on a pris une décision rapide. On s’est dit que c’est mieux de rester fermer. C'est plus simple.

« Il y a un chaos au niveau social, au niveau des commerces adjacents, au niveau des bureaux… je ne sais pas comment on va pouvoir continuer. » — Une citation de Claude Bonnet, propriétaire, Moulin de Provence

La décision n’a pas été simple ni pris de de gaieté de cœur, parce que pendant que les portes de ses commerces demeurent fermées, le propriétaire ne fait pas un sou.

Moi, demain matin, je dois payer mon loyer de 50 000 dollars et il n’y a personne qui va me donner de l'argent pour payer mon loyer. Physiquement, il faut que je m’arrange! , a-t-il lancé.

Claude Bonnet, propriétaire du Moulin de Provence Photo : Radio-Canada

Le directeur général de la zone d'amélioration commerciale de la rue Sparks, Kevin McHale, remarque que plusieurs propriétaires de commerces sont confrontés au même dilemme que M. Bonnet. Ils voudraient rester ouverts, mais la situation ne le leur permet pas.

Les coûts qu’ils doivent payer pour l’Hydro, le loyer et les salaires, c’est invivable , dit-il. Ces dépenses ont été payées avec l’aide du gouvernement fédéral et du provincial pendant les deux dernières années de la pandémie. Nos membres en sont très reconnaissants, mais ces subventions ne couvrent pas les pertes financières engendrées par la manifestation.

M. McHale souhaite que les gouvernements examinent de près ce qui se passe à Ottawa, car la situation est assez unique, décrit-il.

« Trouvez-leur une sorte de soutien pour les aider à atténuer la perte de revenus subie au cours des six derniers jours et, qui sait!, pour encore combien de jours à suivre. » — Une citation de Kevin McHale

Des appels à l’aide

La conseillère du quartier Gloucester-Southgate, Diane Deans, s’est justement faite la porte-parole des commerçants, mercredi, en demandant au maire Jim Watson d’intervenir le plus rapidement auprès du gouvernement fédéral et du provincial pour les aider.

Je veux savoir si vous allez demander au fédéral une aide financière pour les travailleurs, les commerçants et tous les autres qui ont été touchés financièrement par cette manifestation? , a-t-elle demandé.

Même son de cloche du côté de certains élus provinciaux. Dans un communiqué, le député d’Ottawa—Centre, Joel Harden, demande au premier ministre Doug Ford de remplacer les salaires perdus des travailleurs et de soutenir les entreprises locales touchées par l' occupation d'Ottawa .

Joel Harden, député néodémocrate d'Ottawa-Centre, demande au gouvernement Ford d'intervenir pour aider les commerçants et les travailleurs. Photo : Nouveau Parti démocratique de l'Ontario

De nombreuses personnes ont vu leurs quarts de travail annulés et le montant de leur chèque de paie réduit , dénonce-t-il. Nous avons besoin que la province intervienne et offre son aide.

De son côté, la députée fédérale d'Ottawa–Vanier, Mona Fortier, s'est dite très préoccupée par la situation . Nous voulons soutenir les gens et nous allons trouver les moyens pour le faire , a-t-elle dit. Mme Fortier dit s'être d'ailleurs s'être entretenu avec le maire Jim Watson mercredi, afin d'évaluer les options disponibles pour soutenir les commerçants et les résidents du centre-ville d'Ottawa.

D'énormes coûts pour la police d'Ottawa...

L’étau budgétaire se resserre également autour du Service de police d’Ottawa (SPO), déjà aux prises avec un personnel exténué et une pénurie de main-d'œuvre.

Selon ce qui a été compilé et communiqué par le Service de police d'Ottawa SPO , mercredi au cours d’une conférence de presse, les coûts du déploiement policier en lien avec la manifestation des camionneurs s’élèvent déjà à plus de trois millions de dollars.

Le chef du Service de police d'Ottawa, Peter Sloly, et Diane Deans, la présidente de la Commission des services policiers d'Ottawa Photo : Radio-Canada / Lorian Bélanger

Ils sont estimés à 800 000 dollars par jour , a déclaré Blair Dunker, la directrice administrative de la Commission des services policiers d’Ottawa.

À titre de comparaison, les sept dernières fêtes du Canada ont coûté en moyenne 620 000 $ par année, tandis que les célébrations du 150e anniversaire de la Confédération, qui ont attiré des millions de visiteurs dans la capitale en 2017, ont seulement coûté 1,44 million de dollars, a-t-elle expliqué.

« Les coûts de cette manifestation sont significatifs. » — Une citation de Blair Dunker, Commission des services policiers d’Ottawa

Mme Dunker a rappelé que le Service de police d'Ottawa SPO fait déjà face à une pression financière importante, cette année, puisqu’il a reçu l’ordre, lors du dernier budget, de trouver des économies administratives substantielles.

On n’a aucun moyen de gérer ces coûts d’extra. Donc, à un certain point, il faudra se tourner du côté des gouvernements fédéral et provincial pour obtenir un soutien financier , a-t-elle soutenu.

... et pour la police de Gatineau

Le poids financier de la manifestation se fait également sentir du côté du Service de police de Gatineau (SPVG).

Si la situation ne change pas, nous estimons que l’encadrement des manifestations aura engendré des coûts de 198 000 $ en heures supplémentaires et en repas , a déclaré la porte-parole, Mariane Leduc.

Cette estimation n’inclut pas le coût des effectifs à temps régulier qui ont été assignés à la gestion des manifestations plutôt qu’à leurs fonctions régulières ni les dépenses en équipement et en matériel, précise-t-on.

Comme lors de toutes situations exceptionnelles, nous évaluerons avec les autorités municipales la possibilité de recevoir une aide financière pour couvrir l’ensemble de nos dépenses associées aux manifestations majeures qui ont actuellement cours à Ottawa et qui ont des répercussions sur notre territoire et nos effectifs , a affirmé Mme Leduc.

Le ministre de la Sécurité publique du Canada, Marco Mendicino Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Fonds fédéraux

À ce sujet, le gouvernement fédéral a déjà laissé savoir que la Ville d’Ottawa peut faire appel à un programme spécial destiné à soutenir les forces policières dans des situations telles que la manifestation des camionneurs.

Le Programme de contribution pour les coûts extraordinaires des services de police de la capitale nationale met de côté 15 millions de dollars sur cinq ans pour aider à couvrir les coûts des services de police encourus dans la capitale du pays. Il permet à la Ville d'accéder à près de trois millions de dollars, chaque année.