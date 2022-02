Des restaurateurs albertains impatients devant une possible levée des restrictions

Même si toutes les restrictions sanitaires étaient levées d'ici le printemps, ce serait trop tard pour de nombreux restaurants , estime le copropriétaire du Trolley 5 Brewpub à Calgary, Ernie Tsu.

Il précise que plusieurs entreprises sont au bord du gouffre après avoir accumulé de lourdes dettes pendant la pandémie.

« Nous avons déjà fait face à quelques fermetures et nous en verrons probablement d'autres, si nous ne pouvons pas nous en sortir un peu plus rapidement. » — Une citation de Ernie Tsu, copropriétaire du Trolley 5 Brewpub

Ernie Tsu, qui est aussi président de l'Alberta Hospitality Association, ajoute que plusieurs petites entreprises sont frustrées par le fardeau que représente l'application des diverses restrictions sanitaires qui touchent leurs activités.

Selon Ernie Tsu, copropriétaire du Trolley 5 Brewpub à Calgary et président de l'Alberta Hospitality Association, l'assouplissement des restrictions pourrait arriver trop tard pour certaines petites entreprises en difficulté. Photo : Radio-Canada / Kyle Bakx

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, croit que la province sera en mesure d'assouplir certaines mesures de santé publique d'ici la fin du mois de février, à condition que les pressions exercées sur les hôpitaux diminuent.

Il précise que les restrictions seraient levées par étapes. Le programme d'exemption des restrictions, qui repose sur un code QR permettant de vérifier le statut vaccinal, serait parmi les premiers à disparaître.

Alors que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 commence à plafonner, d'autres provinces, dont l'Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec, ont également signalé leur intention d'assouplir les mesures de santé publique.

Des sentiments partagés

Selon Mark Petros, propriétaire de Nick's Steakhouse and Pizza, à Calgary, l'industrie de la restauration sera satisfaite que le programme d'exemption des restrictions prenne fin en Alberta.

Il raconte que les livraisons de plats à emporter ont permis à son entreprise familiale de se maintenir à flot, mais que la peur entourant la COVID-19 a vidé sa salle à manger.

Mark Petros n'hésitera pas à ouvrir sa salle à manger lorsqu'il n'aura plus besoin de vérifier les preuves vaccinales des clients. Toutefois, il craint également les conséquences potentielles d'un assouplissement plus général des restrictions.

Il ne faut pas que les hôpitaux soient surchargés. Il ne faut pas que les unités de soins intensifs soient surchargées. Je le sais. Je ne le veux pas non plus , dit-il. C'est juste tellement frustrant d'être ici.

Éviter les montagnes russes

Kris Harvey, associé exploitant de The Chvrch of John, un restaurant et un bar d'Edmonton qui fait également office de salle de théâtre et de galerie d'art, aimerait que le programme d’exemption des restrictions soit maintenu indéfiniment.

« Ma plus grande crainte, c'est que nous ouvrions trop tôt. » — Une citation de Kris Harvey, associé exploitant de The Chvrch of John

Selon lui, à mesure que la cinquième vague se calmera, le programme devrait être modifié et élargi.

Il croit que les entreprises participant au programme devraient recevoir des équipements de protection individuelle supplémentaires et des tests rapides, et être protégées contre toute fermeture qui pourrait être imposée, si les cas de COVID-19 augmentent à nouveau.

Avec les informations de Wallis Snowdon