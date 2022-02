Dans une décision rendue le 27 janvier dernier, l’arbitre Jean Allard écrit qu’en vertu de la preuve présentée, il ne peut autoriser l’amendement demandé par le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Radio-Canada. L’objection patronale à cet égard est fondée , dit l’arbitre.

Dans le grief initial déposé le 25 février 2021, le syndicat contestait la suspension de 30 jours imposée par Radio-Canada à Pascale Nadeau, après que cette dernière eut fait l’objet d’une plainte de la part d’un ou d'une collègue de travail.

En raison de la confidentialité du processus d’enquête, Radio-Canada n’a donné aucun détail quant au contenu de la plainte déposée et aux conclusions de l’enquête.

Le 25 août 2021, le syndicat a demandé à ce que le grief soit amendé pour qu'une allégation de congédiement déguisé y soit prise en compte et pour que Pascale Nadeau soit réintégrée dans ses fonctions.

Or, selon l’arbitre, le syndicat n’a pas démontré que l’employeur orchestrait un congédiement déguisé plutôt qu’une suspension. En outre, il aurait fallu, poursuit l’arbitre, que le syndicat dépose un nouveau grief dans les 30 jours de sa connaissance d’un tel comportement. Ces conditions n’ont pas été rencontrées , dit l’arbitre.

En réaction à la décision du tribunal jeudi, le président du syndicat, Pierre Tousignant, affirme que la présente décision se limite à refuser que la portée du grief soit élargie .

« Cependant, les audiences se poursuivent, puisque l’arbitre ne s’est pas encore prononcé sur la nature même de notre contestation, à savoir que la mesure disciplinaire imposée à Mme Nadeau n’était pas justifiée. » — Une citation de Pierre Tousignant, président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Radio-Canada (CSN)

Du côté de Radio-Canada, le directeur des relations publiques, Marc Pichette, affirme qu'il s'agit d' une décision importante .

« L'arbitre confirme ce que Radio-Canada a déclaré l’été passé. Madame Nadeau n’a pas fait l’objet d’un congédiement déguisé, mais plutôt qu’elle a quitté volontairement son emploi. » — Une citation de Marc Pichette, premier directeur, Promotion et Relations publiques, Radio-Canada

Le fil des événements

Le 28 juin 2021, Pascale Nadeau annonçait par courriel à Radio-Canada qu'elle prenait sa retraite.

Depuis qu'elle avait été suspendue, le 17 février précédent, la cheffe d'antenne était en congé d'invalidité. L'arbitre Jean Allard écrit que, selon l'avocat du syndicat, cette invalidité était de nature psychologique .

Selon l'arbitre, aucune preuve n'indique que cette condition invalidante plaçait Pascale Nadeau dans une situation d'impossibilité d'agir ou d'incapacité telle qu'elle ne pouvait prendre elle-même des décisions à propos de la gestion de ses affaires .

En outre, poursuit l'arbitre, Mme Nadeau réitérera sa décision de prendre sa retraite et garde le cap par la suite.

À compter du 8 juillet 2021, date où Pascale Nadeau confirmait à son employeur n'avoir d'autre choix que de prendre [sa] retraite prématurément et contre [son] gré et employait l'expression congédiement déguisé pour décrire les événements, aucun grief n'a été déposé dans le délai de 30 jours prévu par la convention collective.

Il est évident que Radio-Canada n'a aucune intention d'annuler la suspension absurde et démesurée qu'on m'a infligée, pas plus qu'elle n'acceptera de s'excuser , écrit alors Pascale Nadeau.

Par ailleurs, l’arbitre a retenu qu’après la fin de sa suspension, Mme Nadeau était attendue pour animer le Téléjournal du week-end. Radio-Canada a annoncé publiquement le départ à la retraite de Pascale Nadeau le 5 août 2021.

Gestes volontaires

Contre-interrogée par l'avocate de l'employeur, Pascale Nadeau a reconnu que ses courriels annonçant sa retraite ne comportaient pas de conditions et qu'ils étaient sans équivoque . Finalement, affirme l'arbitre, Mme Nadeau n'indiquera jamais qu'elle ne veut plus prendre sa retraite ou qu'elle a changé d'avis [...].

Dans sa décision, l'arbitre écrit que le grief initial ne pouvait être amendé pour que soit demandée la réintégration de Pascale Nadeau dans ses fonctions. Un congédiement même "déguisé" [...] ne peut découler des gestes volontaires de l'employé.

Il ne peut non plus être causé par les décisions par ailleurs légitimes de l'employeur, tel que de procéder à une enquête qui lui est imposée par la Loi et ses politiques internes , écrit l'arbitre.

Le tribunal rappelle que l'employeur ne pouvait légalement obtempérer à une demande d'effacer unilatéralement l'enquête et ses conséquences sans remettre en cause l'ensemble du processus imposé par la Loi .

« La preuve ne démontre pas que son respect des obligations imposées par le Code canadien du travail était un stratagème ou un moyen pour amener Mme Nadeau à quitter son emploi. » — Une citation de Me Jean Allard, Tribunal d'arbitrage

Le litige opposant Radio-Canada à Pascale Nadeau n’est cependant pas terminé.

Une audience est prévue pour le 25 mars prochain afin de juger, sur le fond, si la suspension de l'ex-cheffe d'antenne était fondée ou si elle constituait plutôt, ainsi que la plainte et l'enquête, une mesure de représailles , un abus de droit ou une atteinte à l' intégrité , tel que l'allègue Pascale Nadeau.

Devenue cheffe d'antenne en 1996, Pascale Nadeau travaillait à Radio-Canada depuis 1988. En plus d'avoir été à la barre du Téléjournal, elle a animé des émissions spéciales couvrant de grands événements de l’actualité.