Demande d’enquête sur un conseiller qui aurait harcelé une collègue à Mississauga

Les conseillers ont adopté mercredi à l'unanimité une motion qui appelait également le conseiller du quartier 6, Ron Starr, à prendre un congé pendant l'enquête.

Il a été porté à notre attention qu'une plainte a été déposée par l'ancienne conseillère Karen Ras contre le conseiller Ron Starr concernant des dommages matériels dans le garage souterrain du centre municipal de Mississauga , indique la motion.

La motion demande au commissaire à l'intégrité, Robert Swayze, de déterminer si M. Starr s'est livré à un comportement de harcèlement en violation du code de conduite de la Ville ou de la politique de respect en milieu de travail.

Le véhicule de la conseillère rayé 8 fois

Le vote a suivi une réunion à huis clos d'une heure du conseil et a eu lieu le même jour que CBC News a rapporté que Mme Ras avait démissionné le mois dernier – en partie parce que son VUS avait été rayé huit fois en deux ans, alors qu'il était garé sur une place réservée à l'hôtel de ville.

Bien que Karen Ras n'a pas dit qui aurait vandalisé sa voiture, des sources bien informées ont déclaré à CBC que la police avait identifié M. Starr comme suspect.

L'ancienne conseillère du quartier 2 de Mississauga, Karen Ras, a démissionné le mois dernier, citant des « problèmes au travail » comme l'une des raisons de son départ. Photo : CBC/Evan Mitsui

Ron Starr aurait été filmé par des caméras de surveillance du stationnement souterrain en train d'utiliser sa clé pour gratter la peinture de la face avant du VUS Kia de Mme Ras en avril 2021, selon ces sources.

On ne connaît pas les raisons qui l'auraient poussé à endommager le véhicule de sa collègue.

CBC a tenté de contacter M. Starr à plusieurs reprises par téléphone, SMS et courriel et par l'intermédiaire de son avocat, mais n'a pas reçu de réponse.

La Police régionale de Peel confirme avoir enquêté sur l'affaire, mais a décidé de ne pas porter d'accusation. Au lieu de cela, Ron Starr a payé environ 1250 $ pour les dommages causés au véhicule de Mme Ras, qui a été réparé en août, indiquent les sources.

Le commissaire n'avait pas enquêté malgré une plainte

Selon Karen Ras, le commissaire à l'intégrité avait refusé d'enquêter sur le problème lorsqu'elle le lui avait signalé à la fin de septembre. Elle affirme aussi que la mairesse Bonnie Crombie était au courant de l'intimidation présumée, mais n'a rien fait.

La motion de mercredi ordonne au commissaire d'assister à une réunion spéciale du conseil municipal le 9 février pour expliquer pourquoi il n'a pas enquêté sur la plainte.

Le code de conduite de Mississauga stipule que tous les conseillers doivent se traiter mutuellement de manière appropriée et sans abus, brimades ou intimidation et s'assurer que leur environnement de travail est exempt de discrimination et de harcèlement .

Il précise également que toutes les plaintes impliquant des membres du conseil qui violent cette politique de respect en milieu de travail doivent être renvoyées au commissaire à l'intégrité. Si une plainte est de nature criminelle, le commissaire est tenu d'aviser la personne qui a porté plainte d'informer le corps de police approprié.