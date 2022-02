Richard Martel refuse de dire s’il a voté en faveur du départ d’Erin O’Toole

Au lendemain d’un vote de confiance secret à l’endroit du leader du Parti conservateur du Canada (Parti conservateur du Canada PCC ), que Richard Martel avait appuyé lors de la dernière course à la chefferie, le député est sorti de son mutisme. C’est d’ailleurs Erin O’Toole qui avait confié à Richard Martel le rôle de lieutenant du parti au Québec.

Il y avait beaucoup de divergences d’opinions à l’intérieur du parti. Le caucus et nos membres, on ne croyait pas qu’on pourrait gagner avec Erin à la prochaine élection. Bien sûr, il a travaillé très fort durant la campagne, mais on était rendu à ce point-là , a commenté Richard Martel, au micro de l’animateur de C’est jamais pareil, Frédéric Tremblay.

Richard Martel a ajouté qu’après la défaite des conservateurs lors du dernier scrutin, les critiques se sont faites vives à l’endroit du leader du parti.

« C’est facile de dire ça, mais moi, ce que j’aurais fait, c’est demander mon vote de confiance tout de suite après l’élection. Si les députés avaient dit : "oui, on y va avec toi", Erin aurait été plus à l’aise dans ses décisions. » — Une citation de Richard Martel, député de Chicoutimi-Le Fjord

Selon le député de Chicoutimi-Le Fjord, dans le contexte actuel, le départ du chef était devenu inévitable.

C’est le numéro deux du parti, la députée manitobaine Candice Bergen, qui assure l’intérim en attendant la prochaine course à la chefferie.

Avec Frédéric Tremblay