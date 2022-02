C.-B : un partisan veut faire reporter l’issue du vote à la direction du Parti libéral

En tout, plus de 40 000 membres sont appelés à voter. Les résultats du vote devraient être connus samedi, mais un membre du parti, Vikram Bajwa, souhaite que les résultats soient reportés et annoncés 15 jours plus tard car il souhaite mieux comprendre un audit réalisé par le parti sur de nouveaux membres qui ont adhéré à la formation politique durant la course au leadership.

Vikram Bajwa a décidé de saisir la Cour suprême de la Colombie-Britannique d’un recours à ce sujet. Une audience est prévue vendredi et le parti sera représenté à la Cour, confirme le porte-parole David Wasyluk. Il ajoute que le recours n’a pas d’incidence sur le processus de vote.

Nous croyons que le comité d’organisation des élections, le parti et le directeur général des élections ont suivi les étapes adéquates pour déterminer l’admissibilité des membres électeurs en réalisant cet audit sur des membres du parti, indique le porte-parole dans une déclaration.

David Wasyluk a affirmé la semaine dernière que le Parti libéral s’affairait toujours à confirmer les informations relatives aux dossiers de 1423 membres, au-delà des 1140 dossiers de membres qui avaient déjà été jugés non conformes aux règles d’adhésion du parti.

Selon Colin Hansen, coprésident du comité d’organisation des élections, le parti eu le mois dernier un gain de plus de 20 000 membres, faisant grimper le total au sein du Parti libéral à environ 43 000.

Différents candidats, comme Val Litwin, ont exprimé leur inquiétude au sujet de l’adhésion de certains membres au sein du parti. Val Litwin dit avoir envoyé une lettre au Parti libéral en décembre pour souligner que certaines adhésions de personnes comprenaient, entre autres, des adresses inexistantes.

Les représentants des campagnes de Michael Lee et de Gavin Dew confirment avoir aussi envoyé le mois dernier une lettre conjointe au Parti libéral au sujet de l’adhésion de membres.

Sept candidats sont en lice dans la course à la chefferie du Parti libéral de la Colombie-Britannique : Michael Lee, Ellis Ross, Renee Merrifield, Gavin Dew, Val Litwin, Stan Sipos et Kevin Falcon.

Avec des informations de Dirk Meissner.