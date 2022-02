La voix teintée d’ironie, David Boisselier soupire. « Il aurait fallu venir par Roxham. Notre dossier aurait déjà été traité », lâche cet entrepreneur et chef d’entreprise, lassé par des années d’attente et d'absence de perspective.

Assis sur le canapé de son appartement montréalais, aux côtés de son épouse, ce Français d’origine ne cache plus son agacement. Arrivé au Québec à l’automne 2015, par le biais d’un programme réservé aux entrepreneurs, avec ses deux enfants, le couple patiente depuis presque sept ans pour finaliser son dossier d’immigration.

Sept ans de galère et d’enfer administratif avec Immigration Canada, insiste David Boisselier, qui dirige, entre autres, un café dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. On a tout vendu en France. On a été convaincus par l’ambassade du Canada à Paris, qui cherchait des chefs d’entreprises.

« On est venu nous chercher. Tout paraissait génial et très facile. Mais on a découvert l’envers du décor, une fois ici, avec le ministère de l’Immigration. » — Une citation de David Boisselier

De la capitale française à Montréal, rien, finalement, ne se passe comme prévu. Après avoir obtenu un certificat de sélection du Québec (CSQ) moins de deux ans après leur installation, ils doivent désormais faire preuve de patience pour recevoir leur résidence permanente. Un sésame indispensable.

Sans ce papier, je ne peux quasiment rien faire. Je ne peux développer aucun gros projet, les banques demandent une résidence permanente. Je fais donc des affaires à minima , détaille ce quinquagénaire, en déplorant un enfer administratif .

Au total, le couple assure avoir effectué 34 demandes de renouvellement de permis de travail ou d’études pour les enfants. Près de 30 000 $ ont aussi été dépensés en frais administratifs par cette famille, qui, en raison de ces délais, a connu de nombreuses péripéties, dont une interdiction de travailler, une inscription repoussée dans un cégep et une absence de protection médicale durant des mois.

Mon fils déprime, il est bloqué. Il veut faire une école en aéronautique, mais elle exige la résidence permanente , illustre Sandrine Boisselier, directrice marketing dans le secteur informatique.

« On a travaillé fort. On a tout recommencé à zéro. Mais toute cette attente, c’est déprimant et angoissant. » — Une citation de Sandrine Boisselier

Leur avocat, Guillaume Audet, est quant à lui perplexe. C’est la famille, normalement, que l’on veut ici. Ils sont éduqués, francophones, ils travaillent et génèrent de la richesse pour le Québec. Mais on les fait languir .

Selon l'avocat en immigration Guillaume Audet, les délais de traitement sont actuellement inacceptables. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Plus de cinq ans d’attente en moyenne

Depuis plusieurs années, les délais d’attente pour l’obtention d’une résidence permanente ont littéralement explosé dans de multiples catégories, y compris celle des gens d’affaires sélectionnés par le Québec. Celle-ci regroupe des entrepreneurs, des investisseurs et des travailleurs autonomes, qui s’engagent à investir dans l'économie québécoise.

Désormais, pour ces derniers, Immigration Canada évoque 65 mois d’attente pour l’obtention de la résidence permanente. Soit plus de 5 ans pour les candidats concernés, qui ont déjà dû patienter, au préalable, plusieurs mois avant de recevoir leur Certificat de sélection du Québec CSQ .

À l’heure actuelle, Sandrine et David Boisselier ne sont pas les seuls à attendre et à s'agacer. Selon Québec, 19 800 personnes, déjà sélectionnées par la province, sont dans l'entonnoir fédéral.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) rejette de son côté le blâme sur le gouvernement Legault, qui fixe ses propres seuils d’admissions.

« Nous recevons plus de demandes que le nombre de places que le Québec a allouées pour cette catégorie. » — Une citation de Peter Liang, porte-parole d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

L’avocat Maxime Lapointe, qui se spécialise dans cette catégorie d’immigration aisée, déplore lui aussi les choix de Québec. Le gouvernement de la Coalition avenir Québec CAQ a baissé ses seuils d’immigration. Ça a eu un effet , estime-t-il.

Ce type de programme est toujours géré différemment selon les partis au pouvoir. Les libéraux étaient de grands fans, mais pas la Coalition avenir Québec CAQ . Maintenant, on se retrouve avec un inventaire et des délais inacceptables , reprend Guillaume Audet.

Pour 2022, Québec a décidé d’accepter entre 4000 et 4300 gens d’affaires. Le gouvernement Legault mise davantage sur d'autres catégories qui répondent aux besoins socioéconomiques du Québec , nous a précisé un porte-parole.

Le premier ministre François Legault avait décidé de baisser les seuils d'immigration après sa victoire électorale en 2018. Cette décision aurait eu de nombreuses conséquences sur différentes catégories, soutiennent des avocats. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Un programme suspendu

Ces programmes visant les gens d’affaires ont fait les manchettes ces dernières années. Depuis novembre 2019, la réception des nouvelles demandes a été suspendue par le gouvernement Legault. Cet arrêt, initialement d’un an, a été prolongé jusqu’en mars 2023.

Pour justifier cette décision, Québec indique que cette catégorie d’immigration n’avait pas été modernisée depuis plus de 20 ans .

« Cette suspension permet au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec MIFI de mener des travaux de révision du programme. [Ces] travaux sont toujours en cours. » — Une citation de Alain Ayache, porte-parole du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec (MIFI)

En réalité, Québec a dans sa mire une sous-catégorie bien précise : les investisseurs. Ces derniers doivent par exemple prêter 1,2 million à Investissement Québec dans le cadre de leurs démarches.

Ce programme a longtemps été privilégié par des milliers de candidats chinois, qui ont rapidement quitté le Québec dès l'obtention de leur résidence permanente ou n'y ont jamais mis les pieds.

Selon différents experts, l’ensemble des gens d’affaires, qu’importe leur nationalité, ont été victimes de cette mauvaise presse. Il y a maintenant un effet pervers , juge l’avocat Guillaume Audet.

Outre des personnes venant d’Asie, il y a aussi des Européens et des Américains qui patientent, note son collègue Maxime Lapointe, qui se spécialise également dans ce type d’immigration.

Ce programme a eu un problème d’intégrité , reconnaît-il. Mais, soutient l’avocat québécois, il faut trouver une solution dans un contexte de concurrence mondiale pour faire venir des gens riches .

« Si ça prend sept ans pour avoir une résidence permanente, ça ne marche pas. Ce n’est pas comme ça que ce programme a été vendu à l’étranger. » — Une citation de Maxime Lapointe, avocat en immigration

Tout le monde est logé à la même enseigne, mis dans le même bain, alors qu’il y a aussi des entrepreneurs francophones prêts à lancer des entreprises. Mais on les catalogue comme des gens mal intentionnés , souligne Thibault Camara, président de l’organisme Le Québec c’est nous aussi.

« Même les immigrants fortunés ou privilégiés ont des barrières et se retrouvent avec un statut de précarité. Ça ne correspond pas à l'image d’un pays qui se veut innovant et ouvert à l'entrepreneuriat. » — Une citation de Thibault Camara, président du Québec c’est nous aussi

Il y a une crise de main-d'œuvre au Canada, mais le gouvernement ne fait pas la part des choses. Il y a pourtant un nombre important d’entreprises qui recherchent des investissements et des entrepreneurs , ajoute-t-il.

Impatiente de tourner cette page d’incertitude, Sandrine Boisselier soupire.