COVID-19 : aucun nouveau décès rapporté au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le bilan de la COVID-19 reste stable au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le nombre de décès et d’hospitalisations reste inchangé par rapport à mercredi.

Les établissements de santé de la région comptent 74 patients hospitalisés avec le coronavirus, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux. Parmi eux, six personnes sont traitées aux soins intensifs.

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) comptabilise 320 décès depuis le début de la pandémie, soit le même nombre que celui rapporté la veille.

On compte 1330 cas actifs dans la région. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) enregistre 171 cas déclaré par un test de dépistage PCR et 75 cas autodéclarés au cours des 24 dernières heures.

Au Québec, 2637 personnes sont hospitalisées, ce qui représente une diminution de 93 par rapport à la veille. On compte également 42 nouveaux décès et 3592 nouveaux cas sont déclarés.