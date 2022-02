Les trois entraîneurs arrêtés écopent d’une kyrielle d’accusations

Daniel Lacasse, 43 ans, Charles-Xavier Boislard, 43 ans, et Robert Luu, 31 ans, ont été arrêtés mercredi au terme d’une enquête du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour une série de gestes de nature sexuelle qui auraient été commis à l’endroit d’au moins deux élèves qui étaient mineures au moment des faits.

Les deux victimes qui ont porté plainte à la police sont d’anciennes membres de l’équipe féminine de basketball de l’école secondaire Saint-Laurent. Elles auraient été l’objet de plusieurs agressions entre 2008 et 2017.

Les trois accusés qui sont bien connus dans le milieu sportif scolaire devront répondre à plusieurs chefs d’accusation.

Daniel Lacasse fait face à une accusation d’exploitation sexuelle. Robert Luu est quant à lui accusé d’agression sexuelle, de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels. Charles-Xavier Boislard doit répondre d’accusations d’agression sexuelle, de contacts sexuels, d’exploitation sexuelle et d’incitation à des contacts sexuels.

Du matériel informatique a également été saisi par la police lors de perquisitions menées dans les résidences des accusés.

Daniel Lacasse, 43 ans, Charles-Xavier Boislard, 43 ans et Robert Luu, 31 ans, sont accusés de multiples délits de nature sexuelle sur au moins deux joueuses de basketball qui étaient mineures au moment des faits. Photo : Radio-Canada

Un seul remis en liberté

Un seul d’entre eux a été remis en liberté en attendant la suite des procédures. Il s’agit de Charles-Xavier Boislard, qui devra cependant respecter plusieurs conditions pour demeurer libre en attendant son procès.

La Couronne s’est par contre opposée à la remise en liberté de Daniel Lacasse et de Robert Luu, qui reviendront vendredi matin devant le juge, qui déterminera s’ils attendront ou non leur procès derrière les barreaux.

Les accusés ont comparu, ils ont choisi de réserver leur choix et la poursuivante a consenti à des conditions de remise en liberté dans le cas d'un des accusés, a expliqué Me Bruno Ménard, procureur aux poursuites criminelles et pénales. Pour ce qui est des deux autres accusés, il y a eu une objection à leur remise en liberté. Il va peut-être y avoir des discussions avec la défense.

L’arrestation de ces trois hommes a fait grand bruit dans le milieu scolaire, mais aussi sportif, dans la mesure où les accusés sont réputés pour leurs qualités d’entraîneur, notamment Daniel Lacasse, qui a permis à plusieurs joueuses de basketball d’atteindre les ligues américaines.