Le retour du Yukon Arctic Ultra

Après avoir été annulée l’année dernière en raison de la COVID-19, l’une des courses les plus froides et difficiles au monde démarre jeudi, à Whitehorse, avec environ 40 athlètes sur des distances pouvant aller jusqu’à 483 km (300 miles).

Au point de départ de l’ultramarathon Yukon Arctic, les athlètes viennent du Canada, mais aussi des quatre coins du monde : les États-Unis, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Royaume-Uni et Singapour sont représentés cette année.

Ceux qui s’élancent sur la ligne de départ ont le choix de concourir dans trois catégories: 42 km (26 miles), 161 km (100 miles) ou 483 km (300 miles). Ils peuvent parcourir ces distances soit sur un vélo, soit à pied.

Robert Pollhammer, qui organise l'événement depuis des années, ne cache pas sa joie.

On a été actif assez tôt par rapport à la normale, et ça a été un peu stressant au début à cause des changements qu’on a dû faire. Mais maintenant on a rattrapé le retard et ça va être génial.

Mis à part les quelques points de contrôle, les compétiteurs doivent camper et manger sur la piste en transportant leur propre matériel. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Parmi les athlètes qui se lancent dans l’aventure, Jim Ryall, qui vient d’un village du Hampshire, en Angleterre. L’homme est inscrit à la course de 161 km.

Il affirme réfléchir à participer à la course depuis quatre ou cinq ans et avait pour projet de se lancer en 2021, jusqu’à ce que l'événement soit annulé.

M. Ryall explique s’être entraîné pour accroître son endurance, mais pas pour courir dans des conditions de froid extrême.

Vous ne pouvez pas vous entraîner pour ce qu'il y a dehors, comme -30 degrés Celcius. Vous ne pouvez tout simplement pas. Je ne vis pas dans ce genre de climat et à moins de passer un hiver en Suède, ou en Norvège, ce n'est pas pratique.

Il s’est fixé pour objectif de terminer la course en un seul temps. Il s'agit pour lui d’un défi personnel .

Des conditions changeantes

M. Pollhammer affirme que les conditions sur les tracés n’ont cessé de changer dans les trois ou quatre dernières semaines.

Ça a été très mauvais, puis très bon, et là il va encore neiger donc on va voir comment ça se traduit sur les chemins.

Robert Pollhammer organise le Yukon Arctic Ultra depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Les prévisions météorologiques changent également souvent, il pourrait faire jusqu’à - 25 degrés Celcius. Robert Pollhammer affirme que les personnes qui possèdent un équipement approprié pour rester au chaud n’auront pas de soucis.

Cette année, les athlètes doivent transporter un appareil, comme un téléphone satellite, leur permettant de communiquer avec les organisateurs de la course.

Les personnes moins expérimentées ont suivi une formation de quatre jours.

S’adapter aux règles sanitaires

L’organisateur explique avoir dû modifier sa logistique pour respecter la limite de 50 personnes autorisées pour un événement en extérieur, notamment pour la course de 483 km.

On ne va pas jusqu’à Pelly Crossing. On va aller jusqu’au lac Mandanna et puis les athlètes feront demi-tour jusqu’à Whitehorse.

Quant au départ de la course, il se fait par vagues.

Photo de famille avant le grand départ en 2020. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Si cette année Robert Pollhammer prie le public d’assister à la course en ligne ou sur les médias sociaux, toujours en vue de respecter la jauge de 50 personnes, il regarde déjà vers 2023.

Espérons qu’on pourra faire un plus gros départ avec plus de monde.

Avec des informations d'Elyn Jones et Dave White