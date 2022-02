Dune en tête des nominations aux BAFTA

Dune est notamment dans la course pour les prix du meilleur film, du meilleur scénario adapté, de la meilleure cinématographie, des meilleurs effets visuels, de la meilleure musique originale, signée Hans Zimmer, ainsi que de la meilleure direction artistique (production design), signée par le Québécois Patrice Vermette.

Le pouvoir du chien, le western de Jane Campion, est le deuxième favori de la cérémonie avec huit nominations, entre autres pour les prix du meilleur film, de la meilleure réalisatrice, du meilleur scénario adapté et de la meilleure musique originale, composée par Jonny Greenwood du groupe Radiohead.

L’acteur Benedict Cumberbatch, qui incarne dans le film le charismatique éleveur Phil Burbank, est en lice pour le prix du meilleur acteur, alors que Jesse Plemons et Kodi Smit-McPhee sont tous deux dans la course pour le prix du meilleur acteur de soutien.

Belfast, de Kenneth Branagh, arrive en troisième position des films ayant récolté le plus de nominations. Le long-métrage sur le conflit nord-irlandais se démarque dans six catégories, notamment dans celle du meilleur film, aux côtés de Dune et Le pouvoir du chien, mais également Dont Look Up : Déni cosmique (Don’t Look Up), d’Adam McKay et Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson.

Lady Gaga et Will Smith dans le combat des premiers rôles

Lady Gaga est dans la course pour le prix de la meilleure actrice pour son rôle de Patrizia Reggiani, ex-femme de Maurizio Gucci, dans La saga Gucci (The House of Gucci), de Ridley Scott. Elle se frottera à Alana Haim (Licorice Pizza), Emilia Jones (Coda), Renate Reinsve (The Worst Person in the World), Joanna Scanlan (After Love) et Tessa Thompson (Passing).

Adam Driver qui joue le rôle de Maurizio Gucci, et Lady Gaga qui incarne Patrizia Reggiani dans le film «La saga Gucci». Photo : Getty Images / Dimitrios Kambouris

Du côté des meilleurs premiers rôles chez les hommes, on retrouve notamment Will Smith pour le film La méthode Williams (King Richard), où il incarne Richard Williams, père et entraîneur des vedettes de tennis Venus et Serena Williams. Il affrontera dans cette catégorie Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Mahershala Ali (Swan Song), Leonardo DiCaprio (Don’t Look Up), Adeel Akhtar (Ali & Ava) et Stephen Graham (Boiling Point).

La cérémonie des BAFTA se tiendra le 13 mars à Londres, à deux semaines de celle des Oscar, prévue le 27 mars, à Hollywood. Les nominations pour les Oscar seront dévoilées mardi prochain.