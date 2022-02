Logements abordables : Sherbrooke recevra du financement de Québec

La ministre des Affaires municipales et l'Habitation, Andrée Laforest, a annoncé jeudi la création du Programme d'habitation abordable Québec. Ce nouveau financement sera octroyé pour développer des projets destinés à des ménages à revenu modeste ou faible ainsi qu’à des personnes ayant des besoins particuliers en habitation .

Des sommes insuffisantes selon Évelyne Beaudin

La mairesse de Sherbrooke Évelyne Beaudin doute que les sommes allouées soient suffisantes dans le contexte actuel de pénurie de logements abordables dans l'ensemble de la province. Elle souligne néanmoins que chaque dollar supplémentaire investi sera le bienvenu.

« Deux cents millions, ce ne sera pas suffisant pour répondre au besoin qu'on a sur le marché. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Elle s'explique mal la décision de Québec de ne pas investir davantage dans le programme Accès Logis qui fonctionnait, et elle s'inquiète également du fait que les entreprises privées seront davantage mises de l'avant dans le cadre du programme.

Cela fait plusieurs années que des organismes et des citoyens réclament davantage de logements sociaux à Sherbrooke. Ici, une manifestation de 2019. Photo : Radio-Canada

À écouter : entrevue avec Évelyne Beaudin à Par ici l'info

Le privé a toujours été un partenaire, mais on a l'impression qu'il y a des subventions qui auraient pu être redirigées vers les organismes municipaux d'habitation et les coopératives, et qui seront octroyées au privé , souligne la mairesse.

Évelyne Beaudin déplore que le nouveau programme semble miser sur la construction d'immeubles entièrement consacrés au logement abordable. Dans les années 1990, on s'assurait que tout le monde dans le bloc vivait avec un faible revenu, c'est ce qu'on appelait les HLM. Ce modèle-là a complètement été abandonné parce qu'on a compris que quand il n'y a pas de mixité dans un bloc, ça ne donne pas un bon résultat social , fait valoir la mairesse.

Une mixité, qui selon elle, était bien mise de l'avant dans le programme Accès Logis.