Éclosion de cas de COVID-19 au pénitencier de Port-Cartier

Dans un communiqué, les responsables de l’établissement indiquent que le nombre de cas actifs déclarés est basé sur le résultat des tests rapides ou des tests PCR.

Le Service correctionnel du Canada mentionne que les mesures et les contrôles sanitaires ont été renforcés. Les autorités ajoutent que depuis un an des services de vaccinations sont offerts aux détenus et que le personnel dispose de protection individuelle appropriée.

Au printemps 2020 une éclosion de COVID-19 avait déjà touché plusieurs employés et détenus du pénitencier fédéral à Port-Cartier.