Les conclusions de l’étude pour un pont sur la rivière Saguenay repoussées d’un an

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a réitéré lundi qu’une première pelletée de terre aura lieu sur le chantier du futur tunnel entre Québec et Lévis d’ici les prochaines élections, soit avant octobre 2022. Les coûts officiels du tunnel Québec-Lévis sont pour leur part attendus pour 2025.

Cette déclaration fait réagir Ia Coalition Union 138 qui a eu la confirmation que les conclusions de l’étude d’opportunité pour le pont à Tadoussac ne seront pas connues cette année comme prévu. Il faudra plutôt attendre au printemps 2023.

Une rencontre s’est tenue la semaine dernière entre le bureau de liaison du ministère et le comité citoyens. Le ministère explique que les retards sont liés à plusieurs facteurs, notamment que les firmes mandatées proposaient des coûts élevés et que les négociations avec celles-ci étaient plus longues que prévue.

Le porte-parole de la Coalition Union 138, Guillaume Tremblay, soutient que le début des travaux du troisième lien coïncide avec l’année électorale. Quand je parle de deux poids deux mesures, nous on ne nous annonce pas la construction du pont et le début des travaux, mentionne M. Tremblay. On parle plutôt de faire les études et après ça ils vont se positionner au niveau politique .

« Donc, vous voyez que ce n’est pas tout à fait la même volonté politique quand on parle du troisième lien versus du pont sur la rivière Saguenay. » — Une citation de Guillaume Tremblay, porte-parole de la Coalition Union 138

Le porte-parole de la Coalition Union 138 Photo : Radio-Canada

Guillaume Tremblay dit comprendre les explications du ministère des Transports quant aux délais, mais il souhaite tout de même voir le projet du pont à Tadoussac avancer à l’instar du tunnel entre Québec et Lévis.

Quand on va avoir les résultats des études, on va pouvoir se servir de cet outil-là pour convaincre les différents partis politiques pour savoir enfin ce que ça veut dire en termes de coûts construire un pont sur la rivière Saguenay , explique-t-il.

Le porte-parole ajoute que la Coalition va profiter de la campagne électorale pour faire des pressions politiques et essayer d’obtenir des engagements concrets des différents partis politiques.